Медведев назначил главу Российского экологического оператора

Компанию «Российский экологический оператор» (РЭО) возглавил бывший вице-премьер правительства Московской области Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Хочу всех оповестить, я сегодня подписал распоряжение о назначении генерального директора компании (РЭО – прим. ред.) Им будет Денис Петрович Буцаев. Он приглашён на сегодняшнее мероприятие. Прошу оказывать новой компании и руководству поддержку, особенно на ранних стадиях. Надо сформировать эффективную команду, чтобы она помогала проведению всех необходимых мероприятий», – сказал Медведев в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как писал «Новый День», указ о создании РЭО 14 января подписал президент России Владимир Путин. На организацию в форме публично-правовой компании (ППК) возложены функции единого федерального мусорного оператора. Учредителем выступает Минприроды. Компания должна будет сформировать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращать вредное действие мусора на здоровье человека и окружающую среду, а также контролировать переработку мусора.

Кроме того, РЭО займется разработкой проектов нормативных актов по утилизации отходов, экспертизой полигонов ТБО, заключением соглашений с международными организациями по «мусорным» вопросам. Оператор станет привлекать инвесторов для реализации проектов по переработке отходов, а также разрабатывать программы господдержки таких проектов и контролировать их финансирование.

В наблюдательный совет новой организации войдут первый вице-премьер Антон Силуанов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр ЖКХ Владимир Якушев и глава Минпромторга Денис Мантуров. Гендиректора компании будут назначать на три года. Из президентского указа следует, что правительству поручено в трехмесячный срок утвердить устав оператора и положение о набсовете. В этот же срок необходимо определить состав федерального имущества, которое передадут компании. Компания будет зарегистрирована и находится в Москве. Финансирование РЭО получит уже в текущем году из бюджета. Единая и региональные системы учета твердых отходов должны появиться до 1 января 2020 года.

Ранее Кобылкин рассказал, что в 2019 году 69 российских субъектов перешли на новую систему обращения с твердыми отходами; в течение текущего года построят около 40 заводов, а к 2024 году их число увеличится до 200. На эти цели из бюджета планируется выделить до 60 млрд рублей. По словам Дмитрия Кобылкина, на каждый выделенный из бюджета рубль министерство ожидает 2-3 рубля вложений бизнеса.

Строительством мусороперерабатывающих комплексов уже заинтересовался целый ряд крупных компаний, следует из презентации рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов, созданной по инициативе помощника президента Андрея Белоусова. Общая стоимость проекта – 290 млрд рублей, из которых 180 млрд рублей – частные инвестиции. Взамен компании обещают компенсировать до 30% затрат на строительство комплексов за счет льгот по кредитам и субсидирования лизинга оборудования.

По словам Дмитрия Кобылкина, на финансирование работы РЭО до 2024 года направят 15 млрд рублей экосбора, однако этих средств недостаточно. По оценкам министра, для создания инфраструктуры по сортировке и переработке мусора может потребоваться 100 млрд рублей, впрочем, эти расходы пока не имеют обоснования.

Согласно данным Минприроды, ежегодно в России производится порядка 70 млн тонн твердых коммунальных отходов, а перерабатывается лишь 5 млн тонн. План на 2024 год составляет 42 млн тонн.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.19

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