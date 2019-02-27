Почему жители области орденоносного губернатора кричат «Долой Куйвашева!» и пишут президенту

Свердловская область, только что отметившая 85-летие, встречает наступление весны в состоянии сильного социального напряжения. Спектр проблем, с которыми сталкиваются люди на каждом шагу, расширяется с каждым днем: здравоохранение, коммуналка, падение реальных доходов, непрофессионализм властей – как муниципального, так и регионального уровня – никак не способствует объявленному президентом «прорыву».

На этом фоне награждение губернатора Евгения Куйвашева орденом Александра Невского вызвало у одних возмущение, а у других – надежду: согласно народным приметам, получивший высокую награду чиновник в ближайшей перспективе может лишиться своей должности. Сам Куйвашев никогда особо не скрывал своего желания перебраться в Москву, предварительно рассадив по властным кабинетам на Среднем Урале своих протеже. РИА «Новый День» прогнозирует, что может достаться в наследство следующему губернатору, если замена действительно произойдет.

Тысячи детей, которым не хватает мест в школах

Ситуация с нехваткой мест в школах сегодня без преувеличения стала самой острой проблемой региона: родители будущих первоклашек уже собирают подписи за строительство новых школ и обращаются и в прокуратуру. Вскоре они направят собранные подписи Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, федеральному и региональному детским омбудсменам. Можно не сомневаться, что тема останется актуальной и после 1 сентября.

Симптоматично, что когда Евгений Куйвашев только возглавил область, та же ситуация была с детскими садами. Спустя несколько лет губернатор поставил себе в заслугу решение этой задачи. Но почему-то его подвел уровень прогнозирования: областные власти не учли, что дети, пять лет назад ходившие в садик, вырастут и пойдут и в школы. Летом 2018 года, отчитываясь перед заксобранием, губернатор сообщил, что в 2017 году области удалось ввести только 7 тысяч мест в школах. При этом потребности области гораздо больше: к 2025 году необходимо построить школ не менее чем на 150 тысяч мест. Вероятно, начинать думать о строительстве надо было раньше, но проблему пытались разными способами отодвинуть или замять. То надеялись на демографический спад, то обещали, что строить будут, но попозже, когда появятся деньги. Но именно на это деньги никак не находились. Зато находились на другое: на строительство конгресс-центра, ледовой арены, создание туристического кластера и так далее. В некоторых школах Екатеринбурга уже в этом году директорам придется ломать голову, как разместить 20 с лишних первых классов.

Провал «мусорной» реформы: самые высокие тарифы и «мертвые души» в квитанциях

Тема «мусорной» реформы, безусловно, является общефедеральной. Но именно в Свердловской области тарифы оказались одними из самых высоких, и именно здесь протест не утихает, а наоборот, нарастает. Если до реформы свердловчане платили за вывоз ТКО 55-60 рублей в месяц с квартиры, то теперь в Екатеринбурге семья из двух человек платит 297 рублей, в Нижнем Тагиле, где регоператором стал близкий к тюменским олигархам Боброву и Бикову «Рифей» – 286 рублей. В частном секторе на севере области, где доходы населения в разы ниже, чем в Екатеринбурге, семья из 4 человек должна заплатить 643 рубля. По области уже прокатилась волна митингов, последний на сегодня состоялся 23 февраля в Нижнем Тагиле.

На него вышли вместо заявленных 300 – около 700 человек. При этом участники митинга вспомнили не только про «мусорную» реформу, сравнив тарифы в Нижнем Тагиле и, например, в Челябинске, но и про повышение пенсионного возраста, и про другие острые социальные проблемы. Особенно тагильчан возмутило, что к ним на митинг не явился мэр города Владислав Пинаев, которым горожане уже недовольны, хотя он у власти меньше года. В какой-то момент толпа начала скандировать: «Долой губернатора!».

Бесполезная и нелюбимая населением дума областного центра

В сентябре губернатор добился избрания полностью подконтрольной ему городской думы Екатеринбурга и главы – Александра Высокинского, который не принимает никаких решений без его санкции. Беда в том, что очень скоро стало ясно: новая дума – непрофессиональна, а кроме того, о собственном благе заботится больше, чем о городе. И бесконечные согласования решений с главой не спасли ее от федерального скандала после решения о повышении зарплат муниципальным служащим. Приняв решение, депутаты-единороссы были вынуждены оправдываться фразой, что у них «изначально были сомнения по этому проекту». Но факт остается фактом – дума месяц обсуждала резонансный вопрос, а потом за сутки поменяла мнение после окрика из Москвы.

Вчера думцы отклонили инициативу по проведению референдума о строительстве в центре города, на месте сквера, храма святой Екатерины. И если можно понять позицию юристов, которые говорят о несоответствии предложенных вопросов законодательству о референдуме, то сложнее понять депутатов, главу и губернатора, которые даже не пытаются наладить диалог с гражданским обществом. Решения о строительстве спорных с градостроительной и архитектурных точки зрения объектах принимаются без учета мнения екатеринбуржцев, что при традиционно высокой протестной активности в регионе, как минимум, недальновидно.

Неспособность местных властей решать простейшие задачи

Даже решение самых обыденных, повседневных задач, кажется, стало для властей неподъемным. Что говорить об уральской глубинке, если в самом центре Екатеринбурга только за минувший уикенд два человека получили травмы из-за несвоевременной уборки снега и льда. Напомним, тяжелый перелом прямо в центре города получила жительница Нижневартовска. По словам женщины, она поскользнулась на «красивой плитке» возле «Рубина». Теперь ей предстоит как минимум месяц провести в больнице. Также среди пострадавших – 69-летняя пенсионерка, которая пережила падение ледяной глыбы со здания администрации города. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже получил прокурорское представление об устранении нарушений закона.

Проблемы со здравоохранением в сельской местности

В январе 2019 года на федеральный уровень вышел скандал с фельдшерско-акушерскими пунктами, которые должны были открыться в Свердловской области, но не открылись. Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин даже пообещал взять ситуацию под личный контроль. «В 2018 году на территории Свердловской области должны были появиться 17 новых фельдшерских пунктов – восемь за счет федерального финансирования и девять за счет региона. В праздничные выходные дни я объездил населенные пункты, и, к сожалению, почти половина ФАПов не работали. Проблемы возникли как раз с объектами, которые должны были строиться за счет области. По сути, свердловский минздрав срывает выполнение президентского поручения», – рассказывал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Только после скандала количество неработающих ФАПов стало сокращаться.

Все изложенное складывается в тревожную картину. Екатеринбург готов полыхнуть недовольством в любой момент. Еще хуже дела обстоят в области. Помимо общих трудностей – таких как «мусорная» реформа, пенсионная реформа – там нарастает напряженность на рынке труда. По данным омбудсмена Татьяны Мерзляковой, жители глубинки едут в Екатеринбург, согласные на низкоквалифицированный труд в клининговых компаниях, причем зачастую им даже не платят.

Кто и как будет решать эти проблемы – неизвестно. Одно ясно: обещания Евгения Куйвашева к 2023 году ввести Свердловскую область в тройку самых успешных регионов выглядят с места событий совершенно нереальными. Более того, федеральному центру следует понимать: в силу сложившегося политического кредо костер протеста на Среднем Урале может вспыхнуть в любую минуту. Весна, традиционно приносящая в регион подтопление населенных пунктов и непролазную грязь в городах и на дорогах, только катализирует ситуацию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.02.19

Департамент архитектуры Екатеринбурга возглавил выходец из «Синары». / Пермский суд оставил без изменений иск тюменцев, требовавших сменить регоператора по мусору в Екатеринбурге. / «Президент говорит рожайте, а где мы будем их учить?» – екатеринбуржцы пожаловались в прокуратуру на нехватку мест в школах (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»