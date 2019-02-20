Первый «А» и первый «Х» – школа-рекордсмен готовится создать 21 первый класс (ФОТО, ВИДЕО)

Школа в Академическом готовится к приему огромного количества первоклассников. Более 600 семилеток вместе с другими начальными классами будут учиться в отдельном корпусе. На сегодняшний день в новом здании получают знания полторы тысячи учеников. Директор СОШ № 23 рассказала съемочной группе «Нового Дня» о подготовке к приему детей. Подробности – в нашем материале.

21 первый класс: как это будет

Второй корпус школы № 23 открыл свои двери в этом учебном году. Его проектная мощность рассчитана на 875 человек, говорит директор общеобразовательного учреждения Ольга Михайлова, однако по факту здесь обучаются полторы тысячи детей. Последние два года подряд на линейке 1 сентября здесь выстраиваются по 16 классов семилеток. В будущем году школа идет на рекорд – в своих стенах она должна будет уместить 21 класс первоклашек. «В 21 классе планируется усадить 640 первоклассников. На цифру 21 я не рассчитывала, но морально к 16 классам была готова. Классы будут до буквы «Х», но при этом исключены «Й» и «Ё», – говорит Ольга Михайлова.

По словам директора школы, в одном классе совместно будут заниматься 32 ребенка. Семилетки будут ходить в одну смену вместе с учениками четвертых классов. Таким образом, в корпусе во время учебного дня одновременно будут находиться около тысячи детей. В столовой 21 класс планируют кормить в две перемены. Для занятий физкультурой в корпусе для начальных классов подготовлены три спортивных и один тренажерный залы, кроме того, есть помещение для занятий хореографией.

Директор школы дополнила, что к концу этого года должны освободиться 13 классных руководителей – их ученики перейдут в пятые классы. Потому школе необходимо будет нанять еще около 10 учителей.

Всего на сегодняшний день в школе № 23 обучаются 2 545 ученика. Директор учреждения не говорит, что при необходимости они могут предоставить еще больше мест. «Пока еще эту ситуацию осмысливаю. Мне надо ее прожить. Если нужно будет больше мест – будем морально настраиваться еще на увеличение, но я надеюсь, что пристрой к школе № 181 в ближайшее время будет построен – это поможет чуть облегчить проблему. И строительство новой школы».

Ранее «Новый День» писал, что в декабре 2018 года был заключен контракт с компанией «Стройтек» на возведение школы на 1 200 мест в Академическом. Согласно условиям договора о финансировании объект будет завершен в 2022 году, хотя есть техническая возможность сдать школу к 1 сентября 2020 года. И застройщик согласен на это. «Срок строительства рассчитан на четыре года. Это зависит от предоставления финансирования из области и Федерации. Мы ежегодно просим, чтобы до нас доводили бюджетные лимиты за трехлетний период, а не размазывали на пять лет – на весь бюджетный период. Но на наши просьбы нет отклика, поэтому нам приходится заключать контракты со сроком строительства от четырех лет и дольше. Мы заложники в этой ситуации», – заявили чиновники.

Напомним, что ситуация с нехваткой мест в школах и детских садах вынудила жителей микрорайонов Академического и Краснолесья выйти на улицы для сбора подписей в пользу возведения новых общеобразовательных учреждений. Далее активисты планируют полученные автографы обеспокоенных родителей разослать представителям разных уровней власти и надзорным органам.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

МУГИСО продлило срок поиска нового директора для убыточного ГУП «Фармация». / «По всему району покойников посчитали», – свердловчане продолжают жаловаться на квитанции за мусор. / Референдум по храму уже не нужен: Высокинский закрепил религиозный статус земли на Октябрьской площади. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»