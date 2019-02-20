Мэрия Екатеринбурга: нехватка школ связана с финансовым просчетом областных властей

Администрация Екатеринбурга сегодня отчиталась перед депутатами о реализации муниципальной программы по строительству новых школ. В 2019 году будет сдана всего одна школа в Верх-Исетском районе, работы по остальным объектам начнутся в лучшем случае весной этого года. На возмущение депутатов чиновники отвечают, что виновата бюджетная политика области. Образовательные учреждения строятся за счет консолидированного финансирования, но региональные деньги «размазываются» на пятилетний период, поэтому власти Екатеринбурга могут заключать со строителями только долгосрочные контракты. Хотя при желании новые школы можно возвести за два года.

Как сообщил сегодня вице-мэра по капстроительству Алексей Бирюлин, в проработке мэрии находится свыше 12 тысяч школьных мест. На реализацию этих планов требуется порядка 12 миллиардов рублей. При этом общий бюджет на строительство школ в Екатеринбурге за 2018 год составил всего 1,1 миллиарда рублей. Эти деньги ушли, в основном, на разработку проектной документации и закладку зданий. В 2019 году начнется возведение корпусов школ №167, №181, №167, №80, пристрой к лицею №173. Также предполагается строительство школы на 550 мест в квартале улиц Уральская – Советская – Блюхера, где сейчас активно возводится жилой квартал, и новой школы на улице Чемпионов в микрорайоне Солнечный. В 2020 году мэрия отправит заявки на строительство гимназий №40 и №41, сообщил замначальника строительного комитета Алексей Корюков. Единственный объект, который будет готов к будущему учебному году – это школа №1 в Верх-Исетском районе, где сейчас заканчиваются отделочные работы. Хотя изначально учебный корпус планировали сдать раньше.

Этот доклад не порадовал депутатов. «Я вам приведу другую арифметику. На четыре класса выпускников у нас приходится 10 классов первоклассников. Как мы будем решать задачу по переводу на одну смену школьников в 2025 году? Почему пробуксовало открытие школы №1? Ее нужно сдать немедленно! В Академическом районе давным-давно заложили булыжник для новой школы. Когда она будет готова?» – засыпала вопросами чиновников Елена Дерягина.

Представители мэрии пояснили, что в декабре 2018 года был заключен контракт с компанией «Стройтек» на возведение школы на 1200 мест в Академическом микрорайоне. Но согласно условиям договора о финансировании объект будет завершен в 2022 году, хотя есть техническая возможность сдать школу к 1 сентября 2020 года. И застройщик согласен на это.

«Срок строительства рассчитан на четыре года. Это зависит от предоставления финансирования из области и Федерации. Мы ежегодно просим, чтобы до нас доводили бюджетные лимиты за трехлетний период, а не размазывали на пять лет – на весь бюджетный период. Но на наши просьбы нет отклика, поэтому нам приходится заключать контракты со сроком строительства от четрех лет и дольше. Мы заложники в этой ситуации», – заявили чиновники.

Стоит добавить, что на финансовый вопрос в строительстве школ мэрия Екатеринбурга жаловалась еще два года. Депутаты писали обращения в областное правительство, но безрезультатно.

Вице-мэр Бирюлин также отметил, что сейчас обсуждается идея о создании проектного офиса для привлечения средств на строительство школ и детсадов в новых микрорайонах. Он попросил депутатов максимально помогать мэрии привлекать средства из всех источников.

Тем не менее, проблема перегруженности школ в отдельных районов Екатеринбурга будет существовать еще несколько лет. Начальник департамента образования Екатерина Сибирцева призналась, что городские власти смогут лишь частично выполнить президентское поручение по переводу начальных классов на обучение в одну смену к 2021 году. «В новых микрорайонах мы не справимся с этой задачей. Уже сейчас дети с первого по четвертый класс составляют почти 50% от всех школьников. Но к 2025 году это поручение выполнить реально, если темпы строительства школ не будут снижаться», – отметила она.

«Новый День» уже писал о том, что проблема эта возникла не сегодня: что область столкнется с необходимостью решать «школьный вопрос», было понятно уже после бума рождаемости в начале этой десятилетки. Но власти к этой теме отнеслись без должного внимания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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