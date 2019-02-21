Дешевле, чем строить. После послания президента Куйвашев велел проверить канализацию в школах

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев начал заседание правительства с поручений по итогам вчерашнего послания президента Федеральному собранию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из первых стало поручение срочно поверить системы канализации, теплоснабжения и водоснабжения в школах области. Это обусловлено тем, что, по словам Путина, примерно 200 тысяч школьников в стране учатся в зданиях, где эта инфраструктура в неблагополучном состоянии.

Напомним, несколько лет назад при формировании областного бюджета министр образования Юрий Биктуганов докладывал, что муниципальные образования прислали ему заявки на неотложный ремонт школ на общую сумму 3,8 млрд рублей. Однако в итоге балансировки на эту статью расхода выделили лишь около 60 млн рублей. Своего рода достопримечательностью Свердловской области стала школа в Сосьве – деревянное здание 1908 года постройки. Местные власти уже три года просят построить им новую школу, и даже за свой счет сделали проект, но в минфине его сочли «слишком дорогим» – 325 млн рублей.

Темы строительства новых школ, весьма болезненной для области, губернатор коснулся не слишком подробно. Он лишь сообщил, что прорабатывается схема частно-государственного партнерства, которая позволит строить школы с участием частных инвесторов.

Напомним, летом 2018 года, отчитываясь перед заксобранием, губернатор сообщил, что в 2017 году области удалось ввести только 7 тысяч мест в школах. При этом планы Куйвашева были грандиозны: к 2025 году построить школ не менее чем на 150 тысяч мест. В ноябре, во время работы очередной согласительной комиссии по бюджету, стало ясно: Свердловская область провалила исполнение поручения президента по переводу всех школьников на обучение в первую смену к 2025 году. Более того, сейчас перед Екатеринбургом встала реальная угроза введения третьей смены уже этой осенью. Причина, по словам городских чиновников, в неправильной бюджетной политике области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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