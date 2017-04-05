Мэрия Екатеринбурга обвинила губернатора в саботаже программы по строительству новых школ

Публикации за 05.04.17

Администрация Екатеринбурга обвинила областное правительство в бездействии по выполнению программы строительства новых школ. По словам вице-мэра Михаила Матвеева, региональные чиновники не занимают «бойцовскую позицию» в Москве и не стремятся выбить федеральные деньги. В результате проекты по созданию новых школьных мест в уральской столице буксуют уже второй год.

Как передает корреспондент NDNews.ru, свое заявление замглавы администрации сделал на заседании образовательной комиссии Екатеринбургской гордумы. «По поручению президента России к 2025 году все школы должны перейти на обучение в одну смену. Для этого в Екатеринбурге требуется создать 90 тысяч дополнительных мест. То есть каждый год нужно сдавать не менее 10 новых школ. Ни один городской бюджет не потянет такую задачу. Федерация обещала профинансировать 70% программы, но сейчас эти средства находятся как будто в воздухе. И я не вижу настойчивой целенаправленной работы со стороны областного министерства образования, чтобы получить эти деньги. Мы забрасываем письмами министра Биктуганова, вице-губернатора Крекова, и самому губернатору писали не раз. Но в области позиция «как есть, так и есть», – разразился критикой Михаил Матвеев. Также он добавил, что напрямую с Москвой решить этот вопрос нельзя, поскольку с «городскими чиновниками там не разговаривают, все решается через губернатора».

Второй вице-мэр Вадим Дударенко отметил, что из-за потери времени задача становится все более трудновыполнимой. Если город и в этом году не получит деньги, то в будущем придется строить по 12 новых школ в год, чтобы успеть к сроку выполнения президентского поручения.

Добавим, что муниципальная программа по созданию новых школьных мест в Екатеринбурге была принята в июне 2016 года. Общий объем финансирования сроком на девять лет составляет 54,7 миллиарда рублей. До 2020 года предполагается освоить 1,6 миллиарда из городского бюджета, 876,7 миллионов из областной казны, 5,2 миллиарда из федерального бюджета и 15 миллионов от частных спонсоров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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