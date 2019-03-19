Вторая смена и некачественная еда в столовых: Роспотребнадзор рассказал, что заставляет болеть свердловских школьников

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о факторах риска, которые сильнее всего сказываются на здоровье учеников школ региона. На первом месте, по его словам, стоит «рост сменности занятий», проще говоря, необходимость учиться во вторую смену. За этим показателем 18,4% среди всех неблагоприятных факторов. На втором месте ‒ высокая учебная нагрузка ‒ 13,7%, а на третьем ‒ несоответствие материально-технической базы пищеблоков всем правилам, 10%.

Среди неблагоприятных факторов Козловских также указал низкое качество питания, которое не соответствует СанПиНам по микробиологическим показателям, плохое освещение и некачественную питьевую воду.

Напомним, из-за масштабного сбоя при записи детей в первые классы в Екатеринбурге в этом году многим ученикам придется переходить на обучение во вторую смену, а директорам школ ‒ переоборудовать помещения под классы, чтобы как-то разместить всех желающих.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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