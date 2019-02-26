В Екатеринбурге в этом году случился сбой при записи детей в первые классы, из-за чего в трети школ города получился перекомплект. О том, куда будут рассаживать семилеток и где возьмут учителей младших классов, а также о грядущей реорганизации системы образования в уральской столице «Новому Дню» рассказал вице-мэр по соцполитике Екатеринбурга Дмитрий Баранов.

‒ Что произошло с записью в первые классы?

‒ Экстраординарное событие. Раньше мы всегда подавали заявления через Госуслуги и были уверены, что очередность будет соблюдена, но при этом обваливались серверы, были моменты, когда прием заявлений был невозможен. В этом году произошло так, как не ожидал никто. Ростелеком вместе с подрядчиками администрации защитили сервис от обвала, но случилось нарушение очередности поступления заявлений в АИС «Образование». Я надеюсь, что в следующем году подобная ситуация не повторится, сервисы будут доработаны. Но было принято соломоново решение об открытии дополнительных мест, чтобы принять заявления практически у всех, кто подал заявления ‒ независимо от времени поступления документов в АИС «Образование». Мы восстановили очередь по времени отправки заявления с госуслуг, упорядочили очередь. Да, получилось, что мы должны были открыть порядка 1600 дополнительных мест. Все мы прекрасно понимаем, что востребованность была только по определенным школам ‒ 54 из 155. Конечно, для руководителей и организаторов это большая работа. Но решение было принято, и я думаю, что в последующие годы мы все-таки сделаем все для того, чтобы количество параллелей и количество классов было плановое, а не такое, как сейчас.

‒ Результатом этого «соломонова решения» стало то, что в школах появилось по 10-20 первых классов. Тревожит момент с количеством педагогов. Где взять столько?

‒ Эта работа ведется на уровне министерства образования области, департамента образования Екатеринбурга. Смею вас уверить, что ни один из классов не останется без классного руководителя. Также хочу обратить внимание, что по 10 и более первых классов у нас появилось только в микрорайонах Краснолесье и Академическом. Сегодня прием первоклассников ведет 101 школа, зачислено – 16 433 ребенка. Свободных мест еще много.

‒ Не получится ли так, что перегружены будут педагоги?

‒ Мы разделяем эти опасения. Но при той ситуации, которая случилась сейчас, это единственный вариант развития событий.

‒ Но даже в той же 181-й школе педагоги уже и так перегружены! И если на них навалить еще больше первых классов…

‒ Мы не говорим о том, чтобы на них «навалить». Мы хотим подойти конструктивно к обеспечению образовательного процесса в каждом учреждении, которое вынужденно открыло дополнительные первые классы.

‒ А какие механизмы?

‒ Привлечение новых преподавателей, распределение нагрузки внутри образовательного учреждения, совмещение, и так далее.

‒ Тогда следующий вопрос ‒ где столько детей разместить?

‒ Мы уже знаем, где мы размещаем дополнительные классы в школе № 181. Остальные общеобразовательные организации имеют необходимую мощность для размещения детей.

‒ Расскажете нам?

‒ Если хотите, можем выехать в микрорайон Краснолесье, покажем, какие у нас планы. Летом будут проведены необходимые работы. Первое ‒ по организации этих помещений, где будут размещаться классы. Второе ‒ все будет согласовываться с Роспотребнадзором. Каждый класс будет отслеживаться и мониториться департаментом: в каких условиях дети будут учиться, какое количество будет в каждом классе и какие педагоги будут работать.

‒ Написано же, что будет по 40 детей в одном классе. Написано на сайте школы № 181.

‒ Давайте дождемся 1 сентября и посчитаем с вами, сколько останется в классах.

‒ Вы считаете, что кто-то уйдет?

‒ Я с огромным уважением отношусь к нашим дорогим родителям. У них есть свое понимание, как и где должен учиться их ребенок. Если их что-то будет не устраивать, они в любом случае откорректируют этот вопрос.

‒ Кто-то уже забрал заявления?

‒ У меня нет такой информации. Я думаю, что все пока радостные и прикипели к тому образовательному учреждению, куда они так стремились попасть.

‒ Почему произошел перекос в сторону 54 школ? Как сделать, чтобы все школы были одного уровня востребованности?

‒ Это должно решаться комплексно. Пока у родителей будет ажиотаж вокруг определенных образовательных учреждений, который порой абсолютно не связан ни с доступностью, ни с качеством образования, а с какими-то традициями, пониманием статусности, мы будем с этой проблемой сталкиваться. Надо сделать так, чтобы востребованность наших школ была равной. Над этой концепцией мы сейчас и работаем.

‒ Хоть намекните как.

‒ Мы анализируем опыт других миллионников, в том числе Москвы. Будем привязывать территорию к образовательному процессу. Это детский сад, это школа, это предпрофильные программы, это дополнительное образование, секции и кружки. Выход есть, мы его сейчас прорабатываем, и надеюсь, что в ближайшее время вынесем наше видение развития образовательного комплекса на всеобщее обсуждение.

‒ Это будет программа? Проект?

‒ Стратегия развития образовательного комплекса Екатеринбурга. В какой форме это будет, куда мы дальше движемся, мы вместе с общественностью Екатеринбурга определим. Пока готовится несколько вариантов развития событий.

‒ Будет ли в этом документе отражен вопрос с нулевой оснащенностью территорий школами, как в Краснолесье?

‒ На уровне главы Екатеринбурга существует поручение, проводилось не одно заседание с застройщиками как раз по этому вопросу. Работа ведется. Первое ‒ по решению тех проблем, с которыми мы столкнулись сейчас, получив в наследство огромное количество разрешительных документов на строительство жилфонда без проработки вопроса по социальной инфраструктуре. В ближайшее время по каждой из «красных точек», назовем их так, будет принято решение.

‒ А какие еще точки помимо Академического и Краснолесья?

‒ Ну, вы что, вы сейчас взрыв устроите, если я вам их назову.

‒ Но разрастается ЖБИ, Пионерка уже жалуется…

Самое главное: мы готовы к диалогу с застройщиками на предупреждение тех ситуаций, которые сейчас есть. К сожалению, социальную сферу традиционно мы догоняем в строящихся районах и массивах. Идеальный вариант для меня ‒ когда в чистом поле возникает детский сад, все возят в него детей, сначала родители ругаются, а потом вокруг него появляется массив, и дети уже прекрасно понимают, что в этот детский садик они и попадут. Вот по Солнечному у нас сейчас благоприятная ситуация, там идет четкий тренд на развитие социальной инфраструктуры с последующим развитием территории.

‒ Это и странно: строим новые районы, почему не заложили нормальное количество мест в школах?

‒ Строительство социальной инфраструктуры ‒ это не обязанность застройщика, но его социальная нагрузка. Он должен выполнить обязательства перед потенциальными покупателями квартир, что у них будет детский сад и школа во дворе. На деле получается так, что темпы развития жилого массива не соответствуют даже в планах развитию социальной инфраструктуры. И здесь город как пожарный ‒ пытается погасить напряженность.

‒ А демографическая ситуация учитывается при планировании? Через пять лет первоклассников будет меньше…

‒ Я бы не стал загадывать. Прирост населения идет, в том числе и естественный, невзирая на все кризисы, санкции и другие процессы, и мне очень хочется верить в то, что наши школы пустовать никогда не будут, ну, а, учитывая поручение президента о переводе в одну смену, мы с вами наработаемся на любом демографическом провале или всплеске.

‒ Но речь не о загадывании, а о прогнозировании. Ситуация со школами была прогнозируема ‒ пять-семь лет назад родители жаловались на то, что не хватает детсадов, а сейчас мы ловим ту же историю, но со школами.

‒ По детским садам была огромная программа, почти 250 детсадов было построено за время ее действия. По школе нужна такая же. Да, есть финансирование из области, но в условиях развивающегося Екатеринбурга этого крайне мало. Мы все спрогнозировали до 2030 года, есть перечень объектов, которые мы должны построить, чтобы перейти в «односменку» и спокойно работать, но это сотни миллиардов рублей, это деньги, которые просто так ниоткуда не возьмутся, тем более это сложно потянуть муниципалитету. Область о нас знает и пытается всячески способствовать в рамках федеральной кампании. Будем ждать.

‒ Расскажите про объединение школы № 1 и гимназии № 2? Родители в тревоге…

‒ Кроме разговоров и каких-то обсуждений со стороны родительских комитетов, процесс не двинулся никуда. Те рабочие моменты, которые департамент образования обсуждал, не есть сигнал к действию. Это некий алгоритм в случае принятия решения. А решение не принято. Мы этим вопросом будем крепко заниматься и обсуждать ситуацию, в том числе с общественностью. Не только с родителями и коллективами, но и с нашими партнерами, с представителями депутатского корпуса, как они видят ситуацию по реорганизации школ. Вот цифра ‒ за последние два года было реорганизовано 34 образовательных учреждения. Это спасение для маленьких детсадов в нынешних условиях «подушевого» финансирования. Маленькие детсады были на грани, пока не объединились с сильными. Педагоги стали получать нормальные деньги, родители оценили улучшение материальной базы учреждений, и так далее. Этот процесс идет. Мы анализируем федеральные тренды в городах-миллионниках. Один из способов, опробованных в Москве, ‒ объединение нескольких образовательных организаций. В моем понимании не должно быть так, чтобы стоит одна школа, где детей некуда посадить, работает в две смены, а рядом через забор другая, где недонабор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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