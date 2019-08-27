Застройщики предложили изымать землю у населения под детсады и школы

Уральские застройщики хотят законодательно разрешить изымать земли у населения для школ и детсадов. Об этом «Новому Дню» сообщили в Ассоциации строителей Урала, которые принимали участие в разработке поправок в 49-ю статью Земельного кодекса РФ. Там пояснили, что новый принцип предполагает выставление имущества и земельного участка на экспертную оценку, а по ее итогам – изъятие у собственника с компенсацией по рыночной цене. Документ направили вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову – «для рассмотрения и помощи в продвижении».

«Инициатива направлена на решение проблемы нехватки мест в школах и детсадах в существующих районах Екатеринбурга. В районах новой застройки проблема решается заранее: на этапе планирования застройщик оставляет земли для образовательных учреждений. Там же, где нет государственных муниципальных земель, механизм не работает», – сообщили в пресс-службе организации, отметив, что в 2015 году сенатор Аркадий Чернецкий уже предлагал нечто подобное Госдуме, на законопроект был отклонен.

Между тем, очевидно, что в Екатеринбурге ситуация складывается по негативному сценарию далеко не только в уже застроенных районах, но и в новых. В интервью «Новому Дню» вице-мэр города по соцполитике Дмитрий Баранов говорил, что в городе было выдано множество разрешений «на строительство жилфонда без проработки вопроса по социальной инфраструктуре». «К сожалению, социальную сферу традиционно мы догоняем в строящихся районах и массивах. Идеальный вариант для меня ‒ когда в чистом поле возникает детский сад, все возят в него детей, сначала родители ругаются, а потом вокруг него появляется массив, и дети уже прекрасно понимают, что в этот детский садик они и попадут. Вот по Солнечному у нас сейчас благоприятная ситуация, там идет четкий тренд на развитие социальной инфраструктуры с последующим развитием территории. Строительство социальной инфраструктуры ‒ это не обязанность застройщика, но его социальная нагрузка. Он должен выполнить обязательства перед потенциальными покупателями квартир, что у них будет детский сад и школа во дворе. На деле получается так, что темпы развития жилого массива не соответствуют даже в планах развитию социальной инфраструктуры. И здесь город как пожарный ‒ пытается погасить напряженность», – сообщал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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