«Если случится пожар, дети просто не успеют выйти»: родители требуют от мэрии решить ситуацию с пристроем к школе № 181

В Екатеринбурге продолжает развиваться конфликт, связанный с нехваткой мест в школах в нескольких районах Екатеринбурга с новой застройкой. Хуже всего ситуация в Краснолесье, где на 15 тыс. квартир и частных домов приходится одна школа ‒ № 181, спроектированная и построенная в 90-е годы прошлого века.

Она рассчитана на 800 школьников, по факту в ней учится в два раза больше детей ‒ 1 600, а в новом учебном году численность учеников вырастет до 2 тысяч человек. Родители будущих первоклассников требуют от администрации Екатеринбурга уладить ситуацию. Как рассказала сегодня член родительского комитета Ольга Михайленко, мать двоих детей, даже в этом учебном году «ситуация запущенная и катастрофическая».

«Уже сейчас вешалок в раздевалке не хватает, уже сейчас на переменах дети не успевают сходить в туалет, потому что там очереди, уже сейчас дети вынуждены есть холодную пищу, потому что столовая не успевает их обслуживать, уже сейчас Роспотребнадзор штрафует директора за нарушение СанПиНов. С 1 сентября в школе будет около 2 тысяч детей, в первых классах ‒ по 40 человек. По всем нормам в классе с такой численностью должно быть 100 квадратных метров пощади, а будет, по нашим данным, ‒ от 10 до 50. А ведь нормы неслучайно установлены, если мы пренебрегаем ими, мы рискуем здоровьем детей. В здании узкие коридоры, случись пожар, дети выйти не успеют», ‒ сказала она.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов уточнил, что трехэтажный пристрой к школе № 181 будет сдан в 2020 году. Строители говорят, что введут здание в декабре, однако в департаменте образования города обещают содействовать тому, чтобы это произошло уже к сентябрю 2020-го. Но родителей такая позиция не устраивает. «Мы не можем ждать до 2020 года. Нас уверяют, что невозможно за полгода построить здание, но надо просто подумать, как сократить время на бюрократические процедуры. Вы просто осознайте масштабы проблемы, 2019 год – это только цветочки, это только начало, с таким темпом постройки школ катастрофа будет усугубляться. Надо остановить застройку жильем, построить сады и школы, чтобы текущий дефицит убрать», ‒ сказала Михайленко.

Глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева предложила компромиссный вариант. «Мы можем собраться и потерпеть неудобства [до сдачи пристроя], а можем организовать развоз и открыть первые классы в школе № 55, если родители примут такое решение», ‒ сказала она, уточнив, что нужно заявление от родителей, чтобы мэрия могла просчитать затраты на перевозку.

Как уже сообщал «Новый День», родители, обеспокоенные нехваткой школ в Академическом, Краснолесье и на Широкой Речке, обратились в прокуратуру и к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему.

Школа № 181 готовится принять 400 первоклашек вместо 150

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.19

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