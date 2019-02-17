В Екатеринбурге зреет родительский бунт: «школьные» земли отдают под жилую застройку, уверены горожане

Жители двух районов мегаполиса – Академического и Краснолесья – пожаловались Владимиру Путину на то, что запланированные для новых школ земельные участки отданы под строительство новых многоэтажек. Об этом говорится в опубликованной жалобе на имя российского президента, уральского полпреда, свердловского губернатора, екатеринбургского градоначальника, уполномоченных по правам ребенка РФ и региона и др.

Строительство новых микрорайонов в Екатеринбурге оборачивается катастрофическим дефицитом мест в детских садах и школах, провоцируя социальную напряженность. По подсчетам авторов письма, каждый второй ребенок в заселенных молодыми семьями жилых комплексах остается без места в образовательных учреждениях.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в микрорайоне Краснолесье, где в школе № 181 число учащихся уже в два раза превышает предусмотренное проектом – 830 человек. При средней численности классов в 30 человек и площади кабинетов в 40 квадратных метров на каждого школьника здесь приходится всего 1,3 квадратных метра вместо установленных СанПиН 2,5 «квадратов». И это при том, что приказ Минобрнауки РФ ограничивает состав классов 25 учащимися. На будущий 2019-2020 учебный год администрация школы открыла еще 400 мест для первоклашек, 378 из которых уже заняты, ближайшие школы тоже переполнены. В школе № 16 по ул. Павла Шаманова на 149 мест зачислено 286 первоклассников, в соседней школе № 19 – уже 280 детей на 174 места. Как сообщал «Новый День», в Академическом в школе № 23 будет создан 21 первый класс.

Причину кризиса горожане видят в высокой плотности жилищного строительства – территория вокруг проблемной 181-й школы застраивается все новыми высотками, но при этом возведение нового учебного корпуса на 550 мест оттягивается годами. По последним имеющимся данным, его строительство отложено на 2021-2023 годы.

Назначение запроектированных под детсады и школы участков в растущем Краснолесье постоянно меняется: решениями екатеринбургской гордумы земли переводятся под жилищное строительство. То же самое происходит и с землями в Академическом: «Почти во всех кварталах, где изначально планировалась постройка школ и садиков, земли отданы под жилые дома решением городской думы Екатеринбурга. При этом жилые дома строятся целыми кварталами, дома, которые изначально не были приписаны к школам этого района… земли продолжают отбирать у школ и садиков, планы застройки неумолимо меняются, не оставляя мест для объектов дошкольного и школьного образования. Складывается впечатление, что позиция «Государство не просило вас рожать» – это позиция всех высших чинов нашего города», – говорится в тексте жалобы.

Авторы обращения призвали власти всех уровней не допустить эскалации социальной напряженности и исправить нарушения нормативов градостроительного проектирования в части минимально допустимого уровня обеспеченности школами и детсадами. Под текстом жалобы проводился сбор подписей с дополнительным требованием построить в районах физкультурно-оздоровительный комплекс, музыкальную школу и другие объекты дополнительного образования.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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