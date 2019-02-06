1 «Х»? В Екатеринбурге нашлась школа, которая набирает 21 класс первоклассников

В Екатеринбурге обнаружилась школа-рекордсмен по количеству первых классов. В СОШ № 23 к 1 сентября 2019 года будет создан 21 класс семилеток. 21-й класс должен получить букву «х». Как отмечает «Новый День», СОШ № 23 находится в Академическом районе, где будущих первоклассников очень много. В среднем одна екатеринбургская школа набирает по четыре-шесть первых классов.

Всего в Екатеринбурге набор в первые классы вели 155 школ из 163. Как сообщили в департаменте образования города, прием продолжается еще в 102 общеобразовательных учреждениях ‒ он будет проходить до 30 июня этого года по месту регистрации будущих первоклассников.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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