В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.

Запись детей в первые классы на 2019-2020 учебный год обернулась 4 уголовными делами по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Одно из них, как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, передано в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.

В прокуратуре рассказали, что уголовные дела появились после проверки соблюдения закона при приеме и зачислении детей в первые классы в четырех школах: МБОУ СОШ № 25, МАОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ № 23, МАОУ СОШ № 69 – родители предоставили поддельные справки о регистрации детей. После опроса работников школ выяснилось, что в школу № 25 фальшивый документ был подан через МКУ «Центр муниципальных услуг», в остальные подделки подавались лично.

Добавим, по итогам записи детей в первые классы в предыдущий год было возбуждено 9 уголовных дел. Ежегодно родители сталкиваются с проблемами, пытаясь отдать ребенка в школу, – спрос на некоторые учебные учреждения очень высок. Помимо подделки справок, родители прибегают и к другому способу – временно прописывают детей по адресам, «прикрепленным» к популярной школе. Каждый год мамы и папы штурмуют сайт госуслуг, пытаясь максимально быстро подать заявление. Из-за сбоев электронной записи в этом году некоторые образовательные учреждения оказались сильно переполнены. Рекордсмен – школа №23, здесь будет первый «Х» класс.

Екатеринбург, служба информации

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