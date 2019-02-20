75 школам придется выкручиваться и искать дополнительные места для первоклассников из-за сбоя электронной записи (ВИДЕО)

В Екатеринбурге 75 школ были вынуждены открыть дополнительные места для семилеток, чтобы решить проблему сбившейся очереди при электронной записи в первые классы. При этом в 112 учебных заведениях еще остаются свободные места. Всего на данный момент в городские школы зачислены 15 тысяч первоклассников, заявлений подано свыше 18 тысяч. В целом в городе открыто около 20 тысяч мест в первых классах. Об этом сообщила сегодня начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева на заседании профильной комиссии гордумы.

«В этом году действительно пришлось пересматривать очередь из-за сбоя в системе АИС, чтобы восстановить права детей. Мы были вынуждены просить руководителей школ создать дополнительные места. В этом нет ничего страшного, ситуация не трагичная, потому что мы радуемся, что дети идут в школы. Но ситуация критичная с точки зрения наполнения образовательных организаций, и тех условий и ресурсов, которые у них есть. И, тем не менее, на сегодняшний день в 112 школах есть свободные места. То есть сказать, что у нас не хватает мест в Екатеринбурге, это будет некорректно. Места есть, но потребность в отдельных школах выше, чем в других», – прокомментировала чиновница.

По ее словам, снять напряженность повышенного спроса поможет практика закрепления нескольких школ за одной территорией. Это нововведение мэрия применила в прошлом году как один способов борьбы с фиктивными прописками детей.

«Я предполагаю, что если бы не было этого сбоя, зачисление в школы прошло бы более спокойно. Технические проблемы очень осложнили ситуацию в этом году», – заметила Екатерина Сибирцева.

За департамент образования вступился депутат Михаил Матвеев, ранее курировавший социальный блок в мэрии. «Ростелеком» уходит от ответственности и публичной порки, и все вопросы адресуются департаменту образования, который получил такой «подарок» (сбой в электронной очереди, – прим. ред.), и нужно было принимать политическое решение. Оно может не устраивать педагогов и родителей. Но департамент пошел на увеличение числа первоклассников в ряде школ и снял социальное напряжение. Хочу сказать за это респект», – заявил народный избранник.

Напомним, в этом году ажиотажный спрос на зачисление в первые классы возник в Академическом районе и Краснолесье, где тотально не хватает школ. В школе № 181 в будущем учебном году вместо запланированных 150 первоклашек придется принять 400. Чтобы разместить всех детей, дирекция учебного заведения будет переоборудовать помещения.

«Допустим, кабинет стоматологии будем ликвидировать, расширять и соединять с иностранным языком. Соответственно, получится учебный нормальный кабинет. Убирать будем учительскую. Будем смотреть, где можно поджаться», – рассказал РИА «Новый День» руководитель школы Равиль Абдулин.

Школа 181 должна принять 400 первоклассников вместо 150

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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