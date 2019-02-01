В Екатеринбурге заявлений в первые классы оказалось на несколько тысяч больше, чем мест в школах

В «Ростелекоме» подсчитали, сколько заявлений было подано в Екатеринбурге за первые шесть часов первого дня записи детей в первый класс. Эта цифра на несколько тысяч превышает количество мест в школах.

За первые 10 минут через госуслуги было подано 4 тысячи заявлений, из них 2 тысячи в первые три минуты. За 30 минут пришло 7 200 заявлений, к 1:20 портал обработал 18,5 тысяч заявлений. «На 6 утра портал обработал чуть более 23 тысяч заявлений», – рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

Администрация города ранее говорила, сколько мест для первоклашек в школах города будет открыто к новому учебному году: «На 2019/2020 учебный год департамент образования открыл 20 тысяч 184 места для будущих первоклассников. Для них прием в первые классы ведут 155 общеобразовательных школ Екатеринбурга из 163». Причем 835 детей в школы уже зачислены – это дети судей, прокуроров и других льготников. То есть уже к 6 часам утра 1 февраля заявлений было подано более чем на 3 тысячи больше, чем заготовили в школах мест для новых учеников.

В пресс-службе «Ростелекома» корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что 23 тысячи принятых заявлений – это вообще все, что родители смогли подать через сайт госуслуг. В это количество входят и заявления, по которым будет отказ, и дублирующие заявления, когда одного ребенка «записали» в школу с нескольких учетных записей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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