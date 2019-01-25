Запись в школы Екатеринбурга опять пройдет с нововведениями

В Екатеринбурге процедура записи первоклассников в школы в очередной раз претерпела изменения. Теперь электронные заявки нужно подтверждать в офисах МФЦ или в Центре муниципальных услуг. Школы будут работать только с первичными заявлениями родителей.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции директор городского департамента образования Екатерина Сибирцева, в 2019 году в Екатеринбурге открыто чуть более 20 тысяч мест для первоклассников. Мэрия приняла несколько нововведений, которые призваны разгрузить приемные комиссии школ и портал госуслуг. Во-первых, процедура зачисления детей-льготников началась еще в декабре. Этой возможностью воспользовались родители 835 будущих первоклашек.

Основная кампания стартует с полуночи 1 февраля. Екатеринбуржцы могут подать заявление через портал госуслуг или в личном кабинете горожанина на сайте Екатеринбург.рф. Правда, в последнем случае родителям придется вручную вбивать некоторые данные ребенка. Кроме того, в мэрии не могут гарантировать, что сайт администрации не зависнет в момент пиковой нагрузки.

В «Ростелекоме» заверили в работоспособности сайта госуслуг. «Мы расширили портал и увеличили ресурсы оборудования. Одновременно может обрабатываться до 20 тысяч заявлений. Многие родители призывают на помощь родственников, и поэтому создается гигантская нагрузка на сайт. Мы учли опыт прошлых лет и упростили форму электронного заявления. Систему протестировали, имитируя большое количество запросов. Все должно сработать стабильно. Но, наверное, недовольные все равно будут», – отметил руководитель екатеринбургского филиала компании Сергей Федоров.

После подачи электронной заявки родителям нужно в течение пяти рабочих дней принести подлинники документов в офисы многофункциональных центров. Правда, горожане столкнулись с проблемой – предварительная запись на начало февраля уже закончилась. Директор сети МФЦ Наталья Змеева поспешила успокоить жителей: в этот период офисы будут обслуживать людей в порядке живой очереди. Специально для приема заявлений на поступление в первый класс будут работать по пять окон в каждом отделении. Причем родители могут обратиться в любой удобный для себя МФЦ, нужно только уточнить время его работы.

Директор МКУ «Центр муниципальных услуг» Сергей Баранов отметил, что его сотрудники готовы к большому потоку жителей. На выходные, 2 и 3 февраля, будет открыто дополнительное отделение.

Екатерина Сибирцева также подчеркнула, что в этом году у екатеринбуржцев сохранится возможность выбора школы в конкретном районе. В городе создано 39 территориальных объединений, в которые включены 105 образовательных учреждений. «Волноваться родителям не нужно, мест хватит для всех первоклассников. Надеюсь, что никакого ажиотажа при подаче заявлений не будет», – заключила глава департамента образования.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова напомнила, что ее подчиненные уделяют пристальное внимание процедуре зачисления детей в школы. Районные прокуратуры получили поручения проводить проверки по всем обращениям, связанных с фиктивной пропиской первоклассников. В прошлом году было возбуждено девять уголовных дел по статье 327 УК РФ «Подделка документов», а всего поступило 54 жалобы. Впрочем, в 2017 году ситуация выглядела еще тяжелее – тогда прокуроры разбирались с более чем сотней обращений по поводу несправедливого распределения мест в школах.

«Каждый родитель должен осознавать, что привлечение к уголовному делу – это отрицательная характеристика личности. Судимость может иметь последствия и помешать будущим планам. Поэтому нужно хорошо подумать, стоит ли идти на преступление, чтобы добиться получения места для ребенка в желаемой школе», – отметила Светлана Кузнецова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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