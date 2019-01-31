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Четверг, 31 января 2019, 17:31 мск

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Накануне старта записи детей в первый класс в МФЦ отказали телефоны

Родители первоклашек, которым сегодня ночью предстоит брать штурмом сайт «Госуслуги», сообщают о первых проблемах. Документы необходимо приносить в МФЦ, однако уже сегодня дозвониться до МФЦ невозможно.

В этом году в Екатеринбурге запись детей в первый класс пройдет по новой схеме. Как и прежде, подать заявление онлайн можно через госуслуги. Но теперь электронные заявки нужно подтверждать в офисах МФЦ или в Центре муниципальных услуг – в течение пяти дней после записи, иначе заявку аннулируют. Школы будут работать только с первичными заявлениями родителей. Родители уже поднимали панику из-за того, что в МФЦ заканчивались электронные талоны, заранее их взять нельзя. Директор сети МФЦ Наталья Змеева в итоге объяснила, что в этот период офисы будут обслуживать людей в порядке живой очереди.

«Я пыталась дозвониться до областных МФЦ, уточнить, когда стоит приходить. Но там постоянно занято, идут короткие гудки», – пожаловалась жительница Екатеринбурга. «Новый День» проверил: на сайте МФЦ указаны два номера телефона, обычный городской (он указан для всех отделений сразу) и номер, начинающийся на 8(800). Дозвониться невозможно ни по одному из них.

Отметим, в сообществах мамы будущих первоклассников уже обсуждают, какие проблемы могут быть завтра – вплоть до драк, которые несколько лет назад случались в школах.

Екатеринбург, служба информации

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