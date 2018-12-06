В Екатеринбурге с начала года возбуждено 9 уголовных дел за поддельную прописку первоклашек

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова рассказала об итогах проверок «липовых» прописок во время зачисления первоклассников в школы. Всего с февраля по сентябрь 2018 года в уральской столице было возбуждено девять уголовных дел по различным частям ст. 327 УК РФ за подделку и использование заведомо подложных документов.

Нарушения выявлены при записи детей в школы №184, №129, №68, гимназиях №116, №155 и лицее №88. В настоящее время судом рассмотрено четыре уголовных дела (Кировский, Орджоникидзевский, Железнодорожный районы города) в отношении родителей первоклассников, которые представили поддельные документы. К уголовной ответственности привлечено три родителя, им назначены судебные штрафы до 30 тысяч рублей. Одно дело было прекращено «в связи с деятельным раскаянием», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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