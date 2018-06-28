К новому учебному году в Екатеринбурге возбуждены две уголовки из-за прописки детей

В Екатеринбурге возбуждены два уголовных дела из-за поддельных документов о прописке детей. В нарушении закона подозревают родителей, которым удалось таким образом записать будущих первоклашек в гимназию № 116 и школу № 184.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что 1 февраля при подаче заявлений для зачисления детей в первые классы на 2018/2019 учебный год в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 184 «Новая школа», МАОУ «Гимназия № 116» родители предоставили поддельные свидетельства о прописке. «Опрошенные должностные лица приемной комиссии школы № 184 и гимназии № 116 пояснили, что 1 февраля 2018 законные представители несовершеннолетних лично предоставили в школы свидетельства о регистрации по месту пребывания на детей», – добавили в прокуратуре. В итоге были возбуждены два уголовных дела в отношении родителей несовершеннолетних по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет.

В середине февраля были возбуждены два дела об аналогичном нарушении. Поддельные документы подали родители, зачислявшие детей в школу № 129. А первое уголовное дело появилось спустя пять дней после начала записи первоклассников. Родители очень хотели устроить сына именно в гимназию № 70, и для этого подделали документ о его регистрации.

Однако все эти уголовки возбуждаются из-за поддельных документов. Но в городе есть и другая проблема – родители оформляют липовую прописку, то есть временную регистрацию там, где ребенок не проживает и проживать не будет. В прошлом году несколько таких историй рассматривали в суде. Представители детей объяснили, что оформить временную прописку в районе гимназии № 99 их вынудили сложные жизненные обстоятельства, и многим даже пришлось мириться с бытовыми неудобствами. Суд россказням поверил.

Екатеринбург, служба информации

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