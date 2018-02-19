В Екатеринбурге возбуждены еще два уголовных дела по фальшивым пропискам первоклассников

Стартовавшая кампания по записи детей в школы Екатеринбурга обрастает новыми скандалами. На сегодняшний день в городскую прокуратуру уже поступило 21 обращение от недовольных родителей. Горожане жалуются и на очередной сбой портала госуслуг в ночь на 1 февраля, и на принцип закрепленности школы за конкретной территорией.

Кроме того, выявлены несколько случаев подделки регистрации будущих первоклассников. В школу № 129 две мамы предоставили 1 февраля свидетельства о регистрации своих сыновей в жилом помещении на территории района сроком на 1 год. Но, по данным управления по вопросам миграции отдела городской полиции, в реальности дети не были прописаны по указанным адресам. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Еще один родитель пытался по «липовой» прописке записать дочь в гимназию №155. Он предоставил в школу оформленные на себя и ребенка свидетельства о регистрации по месту пребывания в жилом помещении, закрепленном за учебным заведением. Сегодня в отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, что пару недель было возбуждено уголовное дело против екатеринбурженки, которая подделала регистрацию своего сына ради зачисления в гимназию №70.

В ведомстве также отметили, что прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова обратилась к главе администрации города Александру Якобу с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении количества мест в первых классах в наиболее популярные школы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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