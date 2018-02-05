Первый пошел? В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за «липовой» прописки первоклассника

Спустя пять дней после начала записи первоклассников в школы в Екатеринбурге уже возбуждено уголовное дело из-за «липовой» прописки. Родители очень хотели устроить сына именно в гимназию № 70, и для этого подделали документ о его регистрации.

В этом году в МАОУ гимназии № 70 открывается 4 первых класса, в которые должны зачислить 120 учеников. 1 февраля, когда родители стараются как можно скорее подать документы, чтобы «приписанный» по месту постоянной или временной регистрации ребенок точно попал в нужную школу, мама одного из дошкольников решила тоже «поторопиться». Она предоставила свидетельство о регистрации сына в жилом помещении на территории района сроком на 2 года. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в МКУ «Центр муниципальных услуг», по адресу, который фигурирует в «свидетельстве», сведения о регистрации данного несовершеннолетнего ребенка отсутствуют. Собственник этой квартиры заявил, что ни ребенок, ни его мать в этой квартире никогда не проживали и зарегистрированы не были.

В ходе проверки прокуратура района в орган предварительного расследования направила материалы в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки.

По материалам прокуратуры сегодня, 5 февраля 2018 года, органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования). Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Добавим, сегодня в администрации Екатеринбурга рассказали, что к началу этой недели родители будущих первоклассников подали 14 тысяч заявок на зачисление в школы. Лимит еще не превышен – у города есть еще 5,5 тысячи мест для тех дошкольников, кого еще никуда не приняли.

Екатеринбург, служба информации

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