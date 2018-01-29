В Екатеринбурге прокуратура предупредила об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию первоклассников

В преддверии старта записи детей в первые классы прокуратура напомнила родителям об уголовной ответственности за подлог документов и фиктивную регистрацию. Заявление надзорного ведомства опубликовано на сайте администрации Орджоникидзевского района. Напомним, именно на Эльмаше в прошлом году были скандальные процессы против школы, принявшей до 70% первоклассников с временной пропиской.

«За предоставление в образовательное учреждение подложных документов для зачисления ребенка в первый класс предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ. За подделку удостоверения или иного официального документа предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. За использование заведомо подложного документа предусмотрено в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

При фиктивной регистрации с целью зачисления в первые классы предусмотрена уголовная ответственность по ст. 322.2 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 150 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до трех лет», – разъясняет прокуратура.

Добавим, что по итогам записи детей в школы в 2017 году правоохранители инициировали 8 уголовных дел: 4 по факту использования подложных документов и 4 по факту фиктивной регистрации в так называемых «резиновых квартирах». Один обвинительный приговор уже состоялся – в Орджоникидзевском районе родитель за поддельную справку из несуществующего УФМС был оштрафован на 15 тысяч рублей, а его ребенок отчислен из первого класса. Остальные дела до сих пор находятся в производстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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