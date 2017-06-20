«Сын просит купить портфель, а я не могу – незачем». Суд отказал в иске родителям дошкольников, не попавших в 1 класс из-за сайта госуслуг и зачисления «временщиков» (ВИДЕО)

Сегодня суд Орджоникидзевского района по ходатайству прокуратуры отказался рассматривать коллективный иск родителей, не успевших подать заявку на зачисление детей в гимназию № 99 в Екатеринбурге из-за традиционных сбоев в работе сайта госуслуг. Судья определила, что по статье 42 Административного кодекса для подачи коллективного иска нужно не менее 21 истца, а в данном случае их всего 18.

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Школа № 99 на Уралмаше в этом году отличилась наплывом первоклашек с временной регистрацией – они заняли 51 место из выделенных 75-ти, и таким образом вытеснили большую часть детей, проживающих в 500 метрах от школы. Часть родителей пыталась записать детей через электронную очередь на сайте госуслуг, который обслуживается компанией «Ростелеком». Но из-за технических сбоев на сайте им не удалось это сделать вовремя. Родители считают, что тем самым были нарушены их конституционные права на запись ребенка в школу по месту жительства. Теперь они добиваются пересмотра приказа о зачислении в гимназию на том основании, что их лишили права на подачу заявки. Ответчиками выступали директор школы, управление образования Екатеринбурга, профильный департамент министерства образования, и Ростелеком.

Представители министерства и провайдера на суд сегодня не явились. Директор учебного заведения Татьяна Селукова в зале заседаний заявила журналистам, что процедура приема заявок и зачисления была проведена законно, и принимать новых детей в школе не планируют. Ростелеком вообще игнорирует судебную тяжбу, рассказали родители корреспонденту NDNews.ru. Прокуратура уже несколько раз возвращала в ОП №14 материалы проверки по факту законности зачисления в популярную школу детей по справкам о временной регистрации. Насколько известно агентству, проверка эта так и не окончена.

Получив определение суда на руки, родители заявили, что продолжат борьбу за места в гимназии. «Конечно, будем судиться дальше, у нас выхода нет. Ребенок просит купить портфель в школу, а я не покупаю – незачем», – заявила NDNews.ru Любовь Топорова. Она добавила, что родители будут подавать индивидуальные иски, и добиватьбся зачисления именно в гимназию №99. Мест в школах поблизости уже нет, а предложенную управлением образования школу №136 в том же районе жители улицы Баумана не рассматривают.

«Во-первых, там нерегулируемый пешеходный переход. Во-вторых детей туда придется возить. И самое главное, все понимают, что это за школа. Я не хочу, чтобы мой сын, владеющий русским языком, три первых класса учил азы русского языка», – объяснил свою позицию еще один автор иска.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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