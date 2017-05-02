В Екатеринбурге родители не зачисленных первоклассников судятся с Ростелекомом

Публикации за 02.05.17

В Екатеринбурге родители начали судебную тяжбу с компанией «Ростелеком» по поводу «упавшего» сайта госуслуг на старте электронной записи детей в первые классы. Горожане заявляют, что сбои в работе сайта привели к нарушению их конституционных прав – они не смогли вовремя записать детей в школу по месту жительства. Коллективный иск родителей рассмотрит Орджоникидзевский районный суд.

Напомним, справедливости в суде пытаются добиться родители-активисты, которые не смогли записать своих детей в гимназию №99 на Уралмаше. В этом году школа отличилась наплывом первоклашек с временной регистрацией – они заняли 51 место из выделенных 75-ти, и таким образом, «вытеснили» большую часть детей, проживающих в 500 метрах от школы.

Всего в суд обратилось 17 человек, рассказал NDNews.ru один из родителей Алексей Усенко. Это только часть недовольных горожан, некоторые пытались записать ребенка в школу, дежуря в живой очереди в ночь на 1 февраля. «Наш иск достаточно сильный, и надеюсь, мы победим. Будет еще второе обращение по поводу фиктивных прописок. Для этого нам необходимы материалы прокурорской проверки, а складывается такое ощущение, что в прокуратуре оттягивают время. С нами разговаривают, но всегда одними и теми же словами, ссылаются на то, что не могут раскрывать личные данные несовершеннолетних», – сообщил собеседник агентства.

На второй иск родители возлагают немалые надежды, ведь несколько фактов фиктивной регистрации в ходе прокурорской проверки уже подтвердилось. Кроме того, в России создан прецедент: на прошлой неделе в Хабаровске были отчислены 24 первоклассника из-за махинаций с пропиской.

«Мне кажется, что справедливость должна быть не только в Хабаровске, но и в Екатеринбурге, мы в одной стране живем. Если будет доказан факт фиктивной прописки, то такой документ признается ничтожным. На этом основании никакого приказа о зачислении быть не может быть. В департаменте образования почему-то думают по-другому», – отметил Алексей Усенко.

Как сообщила NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, проверка жалоб по поводу фиктивной регистрации первоклассников продолжается. В надзорное ведомство до сих пор поступают обращения от родителей и различных общественных организаций, на данный момент они исчисляются сотнями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

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