Скандал с первоклассниками разрастается: Екатеринбургу грозит серия уголовных дел и судов из-за липовых прописок

Публикации за 05.04.17

Екатеринбургу грозит школьный прецедент из-за массовых фиктивных прописок детей ради зачисления в первые классы. Жалобы на «липовую» регистрацию в прокуратуру исчисляются сотнями, за два месяца с начала проверки до следственных органов доведено более 20 дел. В то же время родители детей, не попавших в школы по месту жительства, готовят судебные иски против департамента образования и требуют объявить повторный набор первоклассников. На их защиту уже встал детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков. Но мэрия пока не соглашается на радикальные меры.

Напомним, в Екатеринбурге неколкьо школ «прославились» в этом году наплывом первоклассников с временной регистрацией. Так, в гимназии № 99 на Уралмаше из 75 мест 51 заняли дети из других районов. В итоге без «своей» школы (по месту жительства) остались десятки первоклашек. Департамент образования предложил возмущенным родителям записать детей в школы №136 и №66 в Орджоникидзевском районе, но такой вариант никого не устроил.

«Школа №136 имеет низкий рейтинг, там нет даже компьютерного класса. Кроме того, она находится дальше от дома. Моему ребенку придется переходить три оживленных перекрестка, я не собираюсь пускать его туда. В школе №66, которую нам тоже предлагали, оставалось мало мест», – рассказал NDNews.ru один из родителей-активистов Алексей Усенко.

Горожане решили самостоятельно добиваться справедливости в суде. В апреле будет подан первый иск по поводу «упавшего» сайта госуслуг на старте электронной записи детей в первые классы. Родители заявляют, что их законное право на своевременную запись ребенка в школу было нарушено. В этом деле они также уповают на позицию детского омбудсмена Игоря Морокова: «Мы очень благодарны, что он встал на нашу сторону». Кроме того, один из активистов намерен оспорить в Верховном суде РФ федеральный закон, регламентирующий одновременную запись в школу детей с постоянной и временной пропиской.

Второе обращение родителей в суд планируется после официальных результатов прокурорской проверки по фактам фиктивной регистрации. Стоит отметить, что отдельные случаи нарушений прокуратура уже подтвердила – выявлены адреса, где были временно прописаны 3-4 ребенка. «Более 20 материалов по результатам проверки были переданы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки в отношении собственников квартир. Также установлен факт подлога документов в Орджоникидзевском районе. При записи ребенка в гимназию №99 родитель подал фиктивную справку о регистрации, выданную в декабре 2016 года начальником районного УФМС, хотя эта структура официально перестала существовать с лета прошлого года. Материалы также переданы в следственные органы», – сообщила NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Она затруднилась назвать сроки окончания проверки из-за большого количества обращений родителей. К настоящему моменту поступило несколько сотен жалоб на фиктивную регистрацию. Но в надзорном ведомстве уверяют, что справятся с этой работой до начала учебного года в школах.

В Орджоникидзевском районе прокурорская проверка продлена до мая. Но родители-заявители собираются ознакомиться с ее предварительными итогами в ближайшую пятницу, рассказал агентству Алексей Усенко. «Мы никого не критикуем и не ставим задачу отчислить детей из школы. Но мы требуем выполнения федерального закона и выступаем за то, чтобы был проведен новый набор в первые классы. От департамента образования на наши просьбы приходят только отписки», – отметил собеседник агентства.

Между тем, городские чиновники образования заняли оборонительную позицию. «Нужно дождаться результатов проверки прокуратуры. Пока мы не получили ни одного официального документа с доказательствами фиктивных прописок, – прокомментировала корреспонденту NDNews.ru глава департамента Екатерина Сибирцева. – Если родители собираются подавать в суд, что ж, департамент выступит ответчиком. Я сама возмущена ситуацией в 99-й гимназии. Но об отмене приказа о зачислении в школы говорить рано, для этого нужно советоваться с юристами. Мы ведь не можем в сентябре выгнать ребенка из первого класса, потому что у него временная регистрация, это тоже нарушение его прав. Они не должны пострадать из-за незаконных действий своих родителей».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5FHbbWyo-2s&rel=0">Video</a> Родители возмущены

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

Прокурор потребовал «закрыть» беспредельщика Игоря Новоселова на 5,5 лет. / Правительство передумало объединять Первоуральскую птицефабрику со Свердловской. / В Красноуральске двое рецидивистов убили собутыльника, угнали машину и пытались скрыться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»