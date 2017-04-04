Итоги записи детей в 1 класс могут аннулировать: омбудсмен нашел лазейку

Публикации за 04.04.17

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков настаивает на отмене итогов записи детей в первые классы в Екатеринбурге. Омбудсмен указывает – по закону, в первую очередь в школу должны записывать тех, кто проживает рядом, а не детей с временной пропиской.

Детский омбудсмен на своем сайте выступил с разъяснением итогов записи первоклашек – напомним, в этом году разразился скандал после того, как оказалось, что 60-70 % зачисленных детей оказались с временной пропиской, а те, кто живет рядом со школой, попасть в нее не смогли. Казус в том, что запись для детей и с временной, и с постоянной пропиской начинается в один день. Однако Мороков уверен, что закон все-таки разграничивает тех, кто постоянно живет около школы, и тех, у кого есть документ о временном пребывании по этому адресу.

NDNews.ru приводит выдержку из заявления Уполномоченного:

«Согласно Порядку приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённому Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32, приём заявлений в первый класс в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для граждан, проживающих на закреплённой территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В соответствии с п. 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» правила приёма в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также приём в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация (далее для удобства чтения – школа). Вместе с тем, местом жительства является место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), социального найма либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством, а местом пребывания является место, где гражданин проживает временно. Кроме того, документ о месте пребывания подтверждает ограниченный срок нахождения гражданина на определённой территории. Учитывая, что правоотношения по обучению в школе носят долгосрочный характер, следовательно, согласно ст. 67 Федерального закона об образовании гражданам, постоянно проживающим на закреплённой за школой территории, должно быть гарантировано поступление в данную школу. В то время как граждане, предоставляющие документы о месте пребывания на закреплённой к школе территории, подтверждают лишь краткосрочный период нахождения. При этом следует учитывать, что регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без их снятия с регистрационного учёта по основному месту жительства».

Кроме этого, Уполномоченный указывает и на другую несправедливость: те дети, у которых только постоянная прописка, могут подать заявление в одну школу. Те же, у кого помимо постоянной регистрации есть и временная, могут выбирать между двумя школами. А это ущемляет права детей, которые прописаны там же, где и живут. А ситуация, когда временной прописки хватает для зачисления в школу, ведет к злоупотреблениям со стороны некоторых родителей. «В связи с обозначенной позицией полагаю, что признание незаконным зачисление ребёнка в 1-й класс с документами по месту пребывания, т.е. с временной регистрацией, восстановит права и законные интересы несовершеннолетних, проживающих на закреплённой территории, на получение общего образования в школе, которая находится в пешей доступности от его места жительства», – резюмирует Мороков.

Как ранее писал NDNews.ru, свою проверку по этой ситуации ведет прокуратура. Пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова ранее сообщала корреспонденту NDNews.ru, что случаи фиксивной прописки детей подтверждаются. Но санкции грозят только тем, кто прописал будущих школьников у себя, детей же никто лишать места в школе не будет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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