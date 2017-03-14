Прокуратура Екатеринбурга проверяет квартиры, где массово прописали детей ради набора в первые классы

Публикации за 14.03.17

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова поддержала идею изменения федерального законодательства, которое регулирует правила набора детей в первые классы.

«Мы проанализировали и установили, что в городе особым спросом у граждан пользуются 29 учебных заведений. Это те учреждения, которые предлагают программы обучения повышенного уровня, в чем заинтересованы родители. При этом в девяти из них временная регистрация устроившихся учащихся превышает 50%. Это проблема. Мы организовали проверку тех жилых помещений, где прошла массовая регистрацией детей. Есть подозрения, что это была фиктивная регистрация ради материальной выгоды собственников недвижимости, – отметила Кузнецова сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге. – При этом отчислить первоклашек, зарегистрированных по временной прописке, нельзя».

По словам прокурора города, необходимо менять действующее законодательство. Предлагается записывать в первую очередь детей с постоянной пропиской, затем с временной регистрацией, потом – всех остальных. К слову, с такой же инициативой ранее выступил департамент образования Екатеринбурга, обратившись в Законодательное собрание Свердловской области.

Екатеринбургские депутаты поддержали идею изменения правил набора в первые классы. Глава города Евгений Ройзман предложил написать письмо гордумы не только в заксо, но и напрямую к федеральному законодателю. «Проблема в том, что сегодня временная регистрация и постоянная равны и изменить ситуацию с набором детей в первые классы невозможно. Нужно менять законы», – заключила Кузнецова.

Напомним, департамент образования Екатеринбурга ранее назвал школы, в которых количество зачисленных первоклассников с временной пропиской приближается к 70%. Чиновники назвали ситуацию вопиющей, но разводят руками – бороться со злоупотреблениями родителей, которые жаждут записать ребенка в престижную школу, пока невозможно. «У нас наметилась тревожная тенденция по приему детей с временной пропиской. На 10 февраля это было 36% первоклашек от общего количество поданных заявлений. По отдельным организациям просто вопиющие случаи. Так, в школе № 67 в Орджоникидзевском районе было зачислено 70% детей с временной пропиской, при этом родители успели записать их в первую очередь. В тринадцатой гимназии – 67% первоклассников с временной регистрацией, в гимназии № 99 – 68% таких детей, в школе № 69 – 48%, в гимназии № 155 – также 48%. Школа № 130 прекратила набор, и первоклашек с временной пропиской оказалось 46%», – сообщила начальник департамента образования города Екатерина Сибирцева.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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