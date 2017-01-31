В обнимку с компьютером или на холоде в очереди: екатеринбуржцы готовятся к ежегодному «школьному апокалипсису» (СКРИНЫ, ФОТО)

Публикации за 31.01.17

В Екатеринбурге сегодня в полночь стартует запись детей в первые классы. Ежегодно часть родителей отправляются чуть ли не с 5 утра штурмовать школы, другие подают заявление по Сети, надеясь, что сайт госуслуг не обвалится в самый ненужный момент. NDNews.ru напоминает, что нужно сделать, чтобы проблем с подачей заявления стало меньше и где в этом году количество детей на одно место будет максимальным.

1 февраля 2016 года родители штурмовали школы, несмотря на уже существующие «цивилизованные» варианты записи

В этом году, по оценкам администрации Екатеринбурга, впервые за парты сядут около 18 тысяч 600 детей, мест в школах – 20 тысяч. То есть однозначно все дети пойдут на учебу, но, по традиции, в некоторые школы запись успевает закончиться за пару часов, а в другие можно без проблем попасть и летом. Проверить, за какой школой закреплен дом, где прописан будущий ученик, можно по этой ссылке. С 1 февраля до конца июня идет запись детей, прикрепленных к школе, причем безусловный приоритет – у льготников (детей военных, сотрудников правоохранительных органов и т.д.). Судя по общению родителей в сети, ажиотаж в этом году будет в школах №№ 39, 35, 69, 5, 104, 161.

Такое объявление висело на одной из престижных гимназий год назад

Вариантов записи, как и в предыдущие годы, три – лично в школе с момента ее открытия, через МФЦ с 8 утра и ровно с полуночи на сайте госуслуг. Несмотря на то, что более комфортным выглядит последний вариант, родители первоклашек вновь собираются штурмовать школы. Ранее в эфире «Студии-41» проходил опрос, согласно которому 71 % родителей собирается подавать документы лично, 23 % через портал госуслуг, 6 % – через МФЦ. Впрочем, это касается отдельных школ, которые принято считать элитными. Места в них заканчиваются весьма быстро, так как помимо детей, которых должны зачислить по прописке, находятся дети, чьи родители оформили им временную прописку до сентября этого года. В мэрии не первый год думают, как решить проблему купленных прописок. Один из вариантов, о котором говорили в этом году, – разнести сроки записи. Тех, кто имеет многолетнюю постоянную прописку записывать раньше тех, у кого прописка временная. Однако пока идею в жизнь не воплотили.

А потому традиции «липовых» прописок продолжаются. Причем некоторые родители пытаются буквально успеть в последнюю дверь последнего вагона, на городском портале за последние пару недель появились несколько объявлений от желающих купить прописку. Судя по объявлениям в открытом доступе, вознаграждение за услугу довольно скромное – 30-50 тысяч рублей (а соответствующая статья 322.2 УК РФ предусматривает от 100 тысяч штрафа до 3 лет лишения свободы).

Так или иначе, родители вовсю готовятся к «часу икс». Некоторые семьи выстраивают целую стратегию записи. «Я буду черновик отправлять, муж будет заявление сам писать, каждый со своего аккаунта. И на подстраховке у нас мой брат», – рассказала мама, пытающаяся отдать ребенка в 35-ю школу.

Для того чтобы гарантированно подать документы по Сети, нужно выполнить несколько нехитрых действий:

Шаг 1. Зарегистрироваться на сайте госуслуг. Сделать это лучше заранее – регистрацию нужно подтверждать оффлайн. Для этого необходимо с паспортом и СНИЛС подойти в офис «Ростелекома» на 8 Марта, 8б, либо через городские МФЦ. Однако если этого не сделано к моменту публикации данного материала, высока вероятность в принципе не успеть. Тогда – 1 февраля только через МФЦ или школу.

Шаг 2. Уточнить, в какую школу вас примут по прописке. Прием не по прописке начнется с 1 июля. Проверить это можно здесь. Важный момент: речь идет именно о прописке ребенка, а не родителей.

Шаг 3. В ночь с 31 января на 1 февраля сесть перед компьютером с чашкой чая и ждать «часа Х»: услуга станет доступной ровно в 00:00 1 февраля.

Здесь есть пара важных моментов. Во-первых, заранее создавать черновики бессмысленно – система их просто не примет, все равно все данные придется набивать после полуночи. Во-вторых, подавать заявление необходимо именно через компьютер – в мобильной версии портала (для смартфонов, планшетов и т.д.) эта опция пока не реализована.

Шаг 4. Если все-таки какие-то проблемы с сайтом возникнут, пробовать еще раз. До 9 часов утра времени будет достаточно.

Шаг 5. Не забыть в течение 5 дней в удобное рабочее время подать в школу документы, необходимые для зачисления. И лучше это делать после 1 февраля, когда очереди просто пропадут. Выстаивать в толпе смысла нет – приоритет идет по времени подачи заявлений, а не по тому, кто первый успел принести полный пакет документов. Попытаться обогнать льготников тоже смысла не имеет, их все равно принимают первыми.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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