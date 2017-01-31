Перед стартом записи детей в школу администрация Екатеринбурга обновила привязку домов

Публикации за 31.01.17

Накануне старта записи первоклассников в мэрии Екатеринбурга решили обновить список адресов, которые закреплены за школами. Изменения коснулись почти десятка улиц, в списке – в том числе привязка к элитным гимназиям.

Как передает корреспондент NDNews.ru, за сутки до старта записи детей в школы сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал внесение изменений в постановление «О закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за муниципальными общеобразовательными учреждениями». В список изменений попали дома на улицах: Анри Барбюса, Бакинских Комиссаров, Бебеля, Рабочих, Фролова, 8 Марта, Исетская, Источная, Челюскинцев. Отдельным пунктом прописано: Челябинский, все дома, 102 школа. При этом на картах Екатеринбурга нет улицы Челябинской, есть только Челябинский тракт (начинающийся в районе Химмаша), а школа № 102 расположена в районе Автовокзала. Есть и другие несуразности, например, дом по 8 Марта, 4, отнесенный к элитной 69-й школе – административное здание. В ряде случаев речь идет о включении в список частных домов, которые ранее в перечне вообще не фигурировали.

Напомним, в январе уже вносились изменения в это постановление, но тогда речь шла в основном о новостройках. Почему перечень не был полностью обновлен ранее, неизвестно.

Запись детей в школы стартует сегодня в полночь. NDNews.ru сегодня уже рассказывал горожанам, как записать ребенка с наименьшими потерями сил и нервов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

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