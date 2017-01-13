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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

Администрация Екатеринбурга закрепила за новостройками определенные школы

Администрация Екатеринбурга закрепила за новостройками определенные школы

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, закрепляющее за жителями определенных домов конкретные общеобразовательные школы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по большей части речь в документе идет о новостройках, например, довольно много упоминаний о микрорайоне Академический. В частности, дети из домов №№ 11, 13, 15 по улице Павла Шаманова будут ходить в школу № 19, а из домов №№ 62, 64, 68 по улице академика Сахарова – в школу № 16. Новостройку на Белинского, 108, прикрепили к школе № 17. Полностью ознакомиться с постановлением можно .

Напомним, в Екатеринбурге уже не первый год действует порядок записи детей в первый класс, по которому . Они записываются в школу с 1 февраля по 1 июля. С 1 июля начинается запись остальных желающих, если в образовательном учреждении остались свободные места. До старта кампании родителям надо предоставить документы, подтверждающие, что их ребенок прописан по определенному адресу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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