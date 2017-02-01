Родители первоклашек обрушили госуслуги: «Хуже, чем в прошлом году» (СКРИНЫ, ВИДЕО)

Публикации за 01.02.17

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Сайт госуслуг в очередной раз не справился с нагрузкой в ночь на 1 февраля, когда родители начали записывать детей в школы. В этом году все вышло даже хуже, чем годом ранее. «Тогда соревновались в скорости, теперь в удаче», – охарактеризовали подающие заявления. Без дежурств у школ тоже не обошлось, но толпы были скромнее, чем раньше.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сайт госуслуг рухнул примерно в 00:02 и до 2 ночи родители сообщали в соцсетях о постоянных проблемах. «Ошибка при инициализации формы», «Ошибка 502», «Все упало», – такие сообщения начали появляться с полуночи. Впрочем, аналогичная картина наблюдалась и год назад. Правда тогда госуслуги «ожили» минут за 20 и продолжили функционировать в нормальном режиме. В этот раз все оказалось хуже. «В прошлом году соревновались в скорости, в этом году в удаче», – пишет мама будущего первоклассника, сумевшая подать заявление около 01:30, причем после ее ответа продолжались комментарии о том, что сайт все еще висит.

«Это просто смешно. Gosuslugi.ru падает в первые же минуты после полуночи. Этакая DDoS-атака на сервера «Госуслуг» от обычных людей, которые просто хотят устроить своих детей в нормальную школу. «Госуслуги» демонстрируют мерзкую ошибку 502, что значит – у сервера проблемы. Люди жмут F5 и обновляют страницу, чем делают всё только хуже. В лучшем случае сайт «разваливается» на куски, в худшем – вновь 502. Кто-то успел, кто-то – нет. На часах 1:40, подсайт региона 66.gosuslugi.ru всё ещё лежит», – рассказал корреспонденту NDNews.ru житель Пионерского Олег, который помогал сестре записать ее ребенка в школу.

Кстати, подобным образом поступили многие семьи. «Я сижу с компа, муж с планшета, отца попросили еще помогать», – пишет на форуме жительница города. Другая сообщает, что у них два своих компьютера плюс взяли три планшета у друзей, пробуют записаться с различных устройств, операторов и меняют браузеры. Еще одна мамаша радостно написала, что у нее все получилось, но «как хорошо, что в школу только на следующий год». То есть женщина решила потренироваться.

Часть родителей ударились в конспирологию – сообщают, что есть некие люди, которые за деньги регистрируют детей, пока госуслуги «висят».

Что касается живых очередей, то они в этом году были скромнее, чем в прошлом. Так, у дверей французской гимназии № 39 год назад была толпа, люди дежурили неделю, а сегодня на крыльце никого не было видно. У элитной 69-й школы небольшая очередь собралась, но все-таки людей здесь было меньше, чем раньше. Пришедшие свое «ночное бдение» у дверей объясняют желанием подстраховаться. Кстати, руководство школы всем родителям предложило зайти внутрь, здесь поставили скамейки, кулер с водой. Но родители предпочитают дежурить на лестнице. А директор рассказала, что с госуслуг сюда уже поступило около 200 заявок, тогда как мест в первый класс 168.

Как проходила запись детей в первый класс в одной из школ Екатеринбурга – на нашем видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.17

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