Ростелеком: на портале госуслуг наблюдались «отдельные проблемы»

Публикации за 01.02.17

Ростелеком оценил работу сайта госуслуг в ночь записи детей в первые классы. Согласно официальной позиции, в целом все прошло хорошо, были «отдельные проблемы» и всего-то «лишь первые два часа».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Ростелекома, к 8 утра через госуслуги удалось записать 6585 будущих первоклассников, при этом в первые два часа (то есть в то время, когда родители писали, что сайт намертво упал) записались большинство. «В течение ночи связисты сумели удержать работоспособность портала госуслуг: отдельные проблемы наблюдались лишь в первые два часа регистрации. Причина – очень высокая нагрузка, более чем в три раза превышающая аналогичные показатели прошлых лет. Высокая нагрузка в сжатые сроки этой ночью была своего рода проверкой на прочность не только технического оборудования, но и оперативной работы связистов и службы техподдержки. В момент мощнейшего потока обращений к порталу дежурные службы в максимально сжатый срок подключили дополнительную группу виртуальных серверов. Кроме этого для работы этой ночью была усилена на 20% смена контакт-центра «Электронного правительства», – пояснили в компании.

NDNews.ru ранее писал, как в этом году проходила запись детей в первый класс по Сети. Родители говорят, если в прошлом году портал госуслуг падал минут на 20, но потом работал нормально, что сегодня он не мог прийти в себя пару часов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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