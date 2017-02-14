В Екатеринбурге за две недели в школы записалось почти 14 тысяч первоклашек, больше трети – с временной пропиской

Публикации за 14.02.17

Департамент образования Екатеринбурга назвал школы, в которых количество зачисленных первоклассников с временной пропиской приближается к 70%. Чиновники называют ситуацию вопиющей, но разводят руками – бороться со злоупотреблениями родителей, которые жаждут записать ребенка в престижную школу, невозможно. Для этого нужно менять федеральное законодательство.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о напряженной ситуации с записью в первые классы рассказала начальник департамента образования Екатерина Сибирцева в рамках информационного часа в екатеринбургской думе. По ее словам, спустя две недели после старта приема первоклассников школы приняли 13 849 заявлений. Через портал госуслуг прошло порядка 8 тысяч заявок, 153 обращения приняли МФЦ, более 5 тысяч первоклассников родители записали лично, дежуря в очередях около школ. По планам департамента, в 2017 году в первый класс пойдут 18,5 тысяч детей, но в школах приготовлено 20 тысяч мест – для резерва. На сегодняшний день 39 из 157 школ полностью завершили набор детей. Прием первоклашек вне зависимости от места жительства начнется с 1 июля.

«У нас наметилась тревожная тенденция по приему детей с временной пропиской. На 10 февраля это было 36% первоклашек от общего количество поданных заявлений. По отдельным организациям просто вопиющие случаи. Так, в школе №67 в Орджоникидзевском районе было зачислено 70% детей с временной пропиской, при этом родители успели записать их в первую очередь. В тринадцатой гимназии – 67% первоклассников с временной регистрацией, в гимназии №99 – 68% таких детей, в школе №69 – 48%, в гимназии №155 – также 48%. Школа №130 прекратила набор, и первоклашек с временной пропиской оказалось 46%», – сообщила Екатерина Сибирцева.

В департаменте образования также недовольны работой портала госуслуг, который несколько раз «падал» в ночь на 1 февраля. Всего за сутки после старта было подано 7041 заявление, что намного больше, чем в 2016 году. «Проблемы накапливаются как снежный ком, каждый год. Но это системная проблема, когда все заявители обращаются в один день и потоки детей не разделены. Если родители злоупотребляют временной пропиской, департамент образования не может спрогнозировать количество мест в учреждениях. Поэтому возникают ситуации, когда ребенок-инвалид не может записаться в школу по месту проживания, потому что там все занято. Или другой пример – в этом году было 6 случаев, когда родителям не удалось записать вместе близнецов. Чтобы исправить социальную несправедливость, нужно менять закон», – сообщила Сибирцева.

По словам чиновницы, департамент образования Екатеринбурга обратился в Законодательное собрание Свердловской области с инициативой поменять правила набора в первые классы. Предлагается записывать в первую очередь детей с постоянной пропиской, затем с временной регистрацией, потом – всех остальных. «В прошлом году мы обращались в министерство образования области, но поддержки не нашли. Надеюсь, законодательное собрание поддержит», – добавила чиновница.

Екатеринбургские депутаты поддержали идею. Руководитель думской комиссии по образованию Елена Дерягина заявила, что у многих детей временная прописка заканчивается 5 сентября, к окончанию набора в первый класс: «Ни для кого не секрет, что такие регистрации родители покупают, но сделать с этим ничего нельзя». Глава города Евгений Ройзман предложил написать письмо гордумы не только в заксо, но и напрямую к федеральному законодателю. «Проблема наблюдается не только в Екатеринбурге, но и в других крупных городах. Нужно менять закон сверху», – согласились народные избранники.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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