Родители первоклашек, которым не хватило мест в школах, на встрече с прокуратурой выдвинули ультиматум (ВИДЕО) / «Мы дойдем до Верховного суда»

Публикации за 22.03.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/5FHbbWyo-2s?rel=0">Video</a>

Возмущенные родители, которые не смогли записать детей-первоклашек в школу по месту жительства, готовы отстаивать свои права в суде. По их словам, обращения в прокуратуру, департамент образования, депутатам и губернатору не дали никакого эффекта. «Или в Екатеринбурге будет создан прецедент, или мы дойдем до Верховного суда», – поставили сегодня ультиматум участники родительского собрания в гимназии 99.

Как передает корреспондент NDNews.ru, гимназия «прославилась» в этом году наплывом первоклассников с временной регистрацией. Из 75 мест 51 заняли дети из других районов. Родители детей, проживающих в 500 метрах от школы, потребовали объяснений от школьного руководства. Чтобы погасить конфликт, директор гимназии организовала встречу недовольных с представителями прокуратуры Орджоникидзевского района. Правоохранители отчитались о проверке предполагаемых фиктивных адресов, но не смогли назвать сроков ее окончания. Также к разочарованию участников собрания, представители прокуратуры не предложили никаких мер борьбы с временными прописками. «Пока не будут возбуждаться уголовные дела по факту продажи временных регистраций, этот бардак будет продолжаться. В следующем году вы рискуете получить проблему в двойном объеме», – отметили родители.

Кроме того, в родительском совете высказывают претензии к «Ростелекому», обслуживающему сайт госуслуг. Опрошенные NDNews.ru родители первоклашек уверены, что отдельные программисты компании за 50-80 тысяч рублей «пропускали» в электронную очередь. «Если подтвердятся факты фиктивных прописок и злонамеренность действий сотрудников «Ростелекома», мы предлагаем отменить приказ о наборе в школы и объявить новую запись в первые классы, но уже под надзором прокуратуры и общественности», – предложил Сергей Мартюшев, отец дочки-первоклассницы.

В случае, если проверка прокуратуры не принесет результатов, родители из инициативной группы гимназии №99 готовы отправиться в суд, чтобы защищать права своих детей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

Областные власти уже готовы заплатить за свой пиар 50 млн рублей. / Почему ученым запретят преподавать в школах. Интервью NDNews.ru с проректором УрГПУ Светланой Минюровой (ФОТО). / На отколовшейся льдине в Белоярском водохранилище оказалось 148 рыбаков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»