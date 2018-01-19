В Екатеринбурге запустили «горячую линию» по записи первоклашек в школы

Чуть менее двух недель осталось до полуночи, когда родители начнут штурмовать портал госуслуг, чтобы записать ребенка в школу. В этом году правила остались прежними – приоритет у детей по прописке, без разделения на временную и постоянную. Но некоторые изменения есть.

«Горячая линия» будет работать до 1 февраля, жители Екатеринбурга могут уточнять, как идет набор, какие необходимо сдавать документы, к какой школе прикреплены дома и так далее. Телефоны указаны на сайте администрации города, правда, звонить можно только в рабочие часы, с 9-00 до 18-00.

А с 20 января 2018 года в общеобразовательных организациях уральской столицы пройдут дни открытых дверей. Родители могут прийти в школы и познакомиться с будущими учителями своих детей.

Напомним, что сроки подачи заявлений на зачисление в первые классы остаются прежними: с 1 февраля – прием заявлений на зачисление в 1 классы детей по постоянной или временной регистрации по месту жительства; с 1 июля – начинается прием детей, не проживающих на закрепленной территории. С этого года объединены некоторые территории школ.

В 2018/2019 учебном году прием в первые классы пройдет в 157 общеобразовательных организациях. Планируется, что с 1 февраля будет открыто 19 тысяч 500 свободных мест для первоклассников.

Год назад прием первоклашек обернулся скандалом. Гимназия 99 «прославилась» наплывом первоклассников с временной регистрацией. Из 75 мест 51 заняли дети из других районов. Родители детей, проживающих в 500 метрах от школы, потребовали объяснений от школьного руководства. Один из родителей дошел до суда и даже добился победы. Апелляционная коллегия Свердловского областного суда впервые признала, что нарушения в процедуре зачисления детей в первый класс действительно были. Но точка в этой истории еще не поставлена.

Судя по всему, Екатеринбургу снова грозит новая волна фиктивных прописок дошкольников. С начала ноября на улицах города появились объявления в духе «нужна временная регистрация для ребенка», часто с прямым указанием школы, закрепленной за адресом дома. В департаменте образования Екатеринбурга ранее заявляли, что не могут бороться со злоупотреблениями родителей первоклашек, пока не будет принят федеральный закон о разграниченной записи в школы детей с постоянной и временной пропиской.

Екатеринбург, служба информации

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