В Екатеринбурге появились объявления о поиске временных прописок для первоклассников (ФОТО)

Екатеринбургу грозит повторение скандала с фиктивной пропиской первоклассников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители, желающие устроить ребенка в престижную школу, беззастенчиво расклеивают объявления о поиске прописки в доме по нужному адресу. К примеру, вчера такое сообщение появилось в подъезде дома на улице Черепанова, 28, – это адрес приписан к школе №12. В объявлении корректно указано: «На жилье не претендуем».

Еще больше подобных предложений можно обнаружить в открытом доступе в соцсетях. Родители будущих первоклассников и собственники жилья прямо указывают, в какую школу можно попасть с купленной пропиской. Иногда даже договариваются на обмен регистрациями.

Напомним, запись в школы Екатеринбурга начинается с 1 февраля. В текущем году зачисление первоклассников с временной регистрацией обернулось сотнями обращений в прокуратуру, уголовными делами и судебными процессами. В отдельных школах количество «временщиков» достигло 70%, из-за чего мест в первых классах не хватило детям, проживающим рядом. Родители первоклассников, не поступивших в гимназию №99 на Эльмаше, пытались отстоять свои права в суде, но безуспешно. Объяснения родителей первоклассников-«временщиков» вполне удовлетворили представителей закона.

Ранее в департаменте образования Екатеринбурга заявили, что не могут бороться со злоупотреблениями родителей первоклашек, пока не будет принят федеральный закон о разграниченной записи в школы детей с постоянной и временной пропиской.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

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