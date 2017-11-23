Отец первоклассника, боровшийся против временной регистрации школьников, одержал первую победу в суде (ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга Алексей Усенко несколько месяцев бьется с системой образования, чтобы устроить ребенка в первый класс гимназии №99. Его сын оказался в числе 22 детей, не попавших в данную школу из-за наплыва первоклассников с временной регистрацией. Накануне апелляционная коллегия Свердловского областного суда впервые признала, что нарушения в процедуре зачисления детей в первый класс действительно были. О нюансах долгой судебной тяжбы отец первоклассника рассказал нашему агентству.

Отец первоклассника одержал первую победу в суде

Напомним, возмущенные родители подавали коллективное обращение в Орджоникидзевский районный суд, требуя признать результаты зачисления детей в школу №99 незаконным. Судья отклонила иск по причине недостаточного количества заявителей. Затем последовали индивидуальные иски от трех родителей, в том числе от Алексея Усенко, но им также было отказано.

В середине августа Усенко подал апелляционную жалобу, которая была принята к рассмотрению 11 сентября, а в областной суд направлена только 23 октября. Заседание апелляционной коллегии состоялось 22 ноября, и по его итогам решение суда первой инстанции было отменено.

«Я считаю, что Орджоникидзевский суд умышленно затянул сроки рассмотрения жалобы. Можно было все решить до 5 сентября, когда требование об отмене приказа зачисления в школу еще имело смысл. Теперь дело отправлено на пересмотр. Скорее всего, мы изменим формулировку иска. Но для меня очень важно, что областной суд восстановил справедливость. Я ни в коем случае не хочу, чтобы 75 детей, которые уже учатся в первых классах школы №99, были отчислены. Но и права моего ребенка должны быть соблюдены. Если школа откроет дополнительно одно место, я с удовольствием переведу сына в первый класс – и вопрос будет решен. Сейчас мой ребенок учится в платной школе, которая находится рядом с домом, и это бьет по семейному бюджету», – рассказал собеседник агентства.

Шансы на успех при повторном рассмотрении дела есть, считает адвокат истца Сергей Кашин. «Суд первой инстанции признал, что сайт госуслуг не работал в течение 2 часов в ночь на 1 февраля. Это подтверждается документами прокуратуры, департамента образования и ПАО «Ростелеком». Такие доказательства невозможно игнорировать, но судья решила, что все находились в равных негативных условиях, а значит, кому повезло, то и успел зарегистрировать ребенка в электронной очереди. Это абсурдный вывод. В законодательстве прописано, что ребенок имеет право поступления в школу по территориальной принадлежности. Мы подали апелляцию и выиграли», – отметил юрист.

Алексей Усенко добавил, что сайт госуслуг завис сразу после старта электронной записи в школы, при этом первое заявление было зарегистрировано в 00.10. «Это чудеса какие-то. И мы не смогли разобраться, как это произошло. На суд ни разу не пришел представитель «Ростелекома», от компании шли только отзывы о работе сайта».

Отметим, что Алексей Усенко – единственный из инициативной группы родителей, кому удалось добиться положительного решения в суде. У остальных истцов прошли процессуальные сроки. Так, мама одной из дошкольниц пыталась доказать фиктивность прописок зачисленных первоклассников, а также привлечь к ответственности дирекцию школы и полицию. Но решение суда неожиданно обернулось против женщины. Судья посчитала, что если дочь истицы не пошла в школу с 1 сентября, матерью должны заняться органы ПДН. Сейчас все 22 ребенка, не попавших в гимназию, устроены в другие школы, а родителям пришлось смириться с неудобствами.

«В этом году был такой скандал с записью детей в школы, и ничего не изменилось, – говорит Алексей Усенко. – Нет решений ни на городском, ни на областном, ни на федеральном уровнях. Я уверен, что проблема останется. В сентябре 2018 года будет еще больше детей, не попавших в «свои» школы».

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», Екатеринбургу действительно грозит новая волна фиктивных прописок дошкольников. С начала ноября на улицах города появились объявления в духе «нужна временная регистрация для ребенка», часто с прямым указанием школы, закрепленной за адресом дома. В департаменте образования Екатеринбурга ранее заявляли, что не могут бороться со злоупотреблениями родителей первоклашек, пока не будет принят федеральный закон о разграниченной записи в школы детей с постоянной и временной пропиской.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

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