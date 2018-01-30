«Не надо дежурить ночью у школ, мест хватит всем»: в мэрии уговаривают родителей первоклассников вести себя сознательно

С 1 февраля в Екатеринбурге стартует запись в первые классы. Департамент образования призвал родителей не устраивать ночные дежурства у школ и не грузить портал госуслуг сразу несколькими заявлениями на одного ребенка. Представители «Ростелекома» пообещали, что на этот раз сайт будет работать без сбоев. Однако гарантировать исключения прошлогодних скандалов в мэрии не могут, ведь проблема временных прописок так и осталась нерешенной на законодательном уровне, передает корреспондент РИА «Новый День».

В этом году в сентябре в школы пойдут 19,5 тысяч первоклассников. Записать ребенка в школу можно тремя способами. Родители могут подать заявление через портал госуслуг, либо обратиться в МФЦ или в приемную комиссию школы по адресу прописки, которые будут работать 1 февраля с 8 часов утра до 9 часов вечера.

«Очень хочется, чтобы уровень ажиотажа при записи детей в школы спал. Я хочу обратиться к родителям с просьбой: дежурить у школ не надо. Если вы подали заявление на портале, не надо бежать в 2 часа ночи и занимать очередь. Подтвердить заявление оригинальными документами можно в течение пяти дней, номер очереди сохранится в любом случае. Практика показывает, что ночные очереди родителей рассасываются к обеду, и во второй половине можно спокойно подтвердить заявление на ребенка. Также это можно сделать в МФЦ. В приемные комиссии в школах придут те, у кого нет возможности подать заявления через интернет», – сообщила сегодня на брифинге глава департамента образования Екатерина Сибирцева. Впрочем, она отметила, что дала указания директорам школ по поводу родительских ночных «бдений». Жаждущих записать ребенка в первый класс будут пускать в теплые помещения, чтобы они не ждали своей очереди на улице.

Представитель ПАО «Ростелеком» Игорь Рагулин заверил, что 1 февраля портал госуслуг не даст сбоев. «Мы усилили контроль над работой системы. В 00:00 часов, когда будет запущена услуга, начнет работу дополнительная дежурная служба. Исходя из проделанных проверок, наш портал отработает на все сто. К пользователям одна просьба, нужно заранее оплатить интернет. Мы надеемся на сознательность родителей, что они не будут пытаться подать заявление одновременно с разных устройств. С сегодняшнего дня в системе будет заблокирована возможность создания «черновиков», чтобы не было дополнительной нагрузки на сервер», – сообщил Рагулин.

Добавим, что в этом году городской департамент образования предоставил родителям первоклассников возможность выбирать несколько школ по месту постоянной или временной прописки в одном микрорайоне. Новый механизм будет действовать так: если родитель понимает, что его ребенку не достанется места в желаемой школе из-за наплыва первоклассников, он может самостоятельно отозвать свое заявление и обратиться в другую школу в этом же микрорайоне, не теряя времени. Такая возможность будет доступна и на портале госуслуг. «Когда мы планировали объединенные территории по школам, то учитывали количество детей в районах. Так что все равно для всех места будут», – отметила Екатерина Сибирцева.

При этом справиться со злоупотреблениями временными прописками родителями первоклассников до сих пор не удается. «Эта проблема вне компетенции департамента образования. К сожалению, мы работаем в том нормативном поле, что имеем. Да, если бы проблема прописок была решена, была бы меньше нагрузка на портал госуслуг, и планировать контингент в школах было легче», – отметила чиновница.

Добавим, что прокуратура выпустила предупреждение для родителей об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию ребенка и использование поддельных документов при подаче заявления в школу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.01.18

Акции ТМК незначительно падают на Московской бирже на фоне «кремлевского доклада». / Екатеринбуржцы, требовавшие 1 миллион с авиакомпании «Россия» за прищемленный палец, получили 30 тысяч. / У Водоканала новый директор – бывший главный инженер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»