В Екатеринбурге начался ежегодный «штурм школ» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге началась запись в первые классы школ – несмотря на возможность пройти процедуру онлайн – на портале госуслуг, в некоторых школах родители дежурили всю ночь.

Ежегодный штурм школы

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди таких называют школу № 108, но это, скорее, исключение из правил. В остальных школах все проходило без видимых эксцессов, несмотря на то, что этой ночью «падал» сайт госуслуг. Запись в первые классы школ будет проходить пять дней, при этом ее можно будет осуществлять и в МФЦ.

Напомним, в прошлые годы запись в первые классы напоминала штурм школ родителями – сайт госуслуг также отказывался работать и записаться вовремя в нужное место удавалось не всем. Кроме того, ряд родителей оформляли на ребенка фиктивную временную прописку, чтобы зачислить его в школу. В этом году прокуратура заявила, что будет преследовать таких граждан в уголовном порядке.

Екатеринбург, служба информации

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