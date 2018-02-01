Портал Госуслуг лег под напором родителей первоклассников

Сегодня в полночь в Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы через портал государственных и муниципальных услуг. Портал Госуслуг не выдержал напора и примерно час не отвечал на запросы пользователей.

Как рассказали РИА «Новый День» горожане, сразу после полуночи сайт отказался фиксировать поданные заявления, и выдавал сообщение: «Что-то пошло не так». Тем не менее, родители были упорны, и посылали с одного ip-адреса десятки сообщений. Некоторые признаются, что перед 1 февраля тренировались заполнять форму «на скорость», но это не помогло. «Ожил» портал только после часу ночи. «До часу ночи был ад, потом заработало почти как надо. В 1.03 у меня заявка прошла, в 1.04 у жены. Т.е. если бы все нормально работало, я бы в 0.05 уже спокойный спать лег», – рассказал отец одного из будущих школьников.

Представители «Ростелекома» накануне «дня Х» обещали, что на этот раз сайт будет работать без сбоев.



Уже утром родителям предстоит новый «квест» – привезти в школу бумажные оригиналы документов. Они не исключают, что около престижных школ могут вспыхнуть конфликты из-за места в очереди.

Возле некоторых школ шло составление списка очередников оффлайн. Как сообщил в ФБ депутат Госдумы Андрей Альшевских, люди, составлявшие списки родителей, дежурили ночью у школ №69 и №104.

Напомним, что сроки подачи заявлений на зачисление в первые классы остаются прежними: с 1 февраля – прием заявлений на зачисление в 1 классы детей по постоянной или временной регистрации по месту жительства; с 1 июля – начинается прием детей, не проживающих на закрепленной территории. С этого года объединены некоторые территории школ.

Екатеринбург, служба информации

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