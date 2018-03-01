В шести школах Екатеринбурга открыли дополнительный набор первоклассников

В наиболее востребованных школах Екатеринбурга появились дополнительные места в первых классах. Речь идет об учебных заведениях № 1, 18, 23, 25, 46 и 167. В совокупности школ смогут принять дополнительно 305 учеников, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городского департамента образования.

На утро 28 февраля в ведомстве было зарегистрировано 16 502 заявления от родителей. Зачисленных детей чуть меньше – порядка 14,3 тысяч. Ранее в мэрии отмечали, что на оформление документов и подготовку приказа о зачислении дается семь рабочих дней.

Напомним, в этом году приемная кампания в школы снова сопровождалась родительским ажиотажем. К концу первой недели приема детей мест не осталось в 40 школах. Сейчас, по данным департамента образования, не осталось мест в первых классах 48 школ: восемь в Верх-Исетском районе, по шесть в Железнодорожном, Ленинском и Октябрьском, пять в Кировском, семь в Орджоникидзевском и десять в Чкаловском.

Всего в Екатеринбурге приготовлено 19,5 тысяч мест для первоклассников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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