В 40 школах Екатеринбурга уже не осталось мест для первоклассников

За первые сутки записи детей в первые классы в 40 школах Екатеринбурге уже не осталось мест. На утро сегодняшнего дня в системе АИС «Образование» было зарегистрировано 13,5 тысяч заявлений родителей.

«От планируемого количества мест для будущих первоклассников, 19,5 тысяч, такое число заявлений – достаточно хорошая цифра, более 60%. Учебные места для первоклассников распределились буквально за один день в 40 образовательных организациях Екатеринбурга», – сообщила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева. Так, быстрее всех набор первоклассников завершили школы № 16, 19, 35 и 69. На подготовку приказов о зачислении ребенка в первый класс дается семь рабочих дней.

Большинство родителей подавали заявления через портал госуслуг, но традиционные ночные дежурства возле школ были и в этом году. Напомним, сайт снова не выдержал «школьной атаки» и не работал до 1 часу ночи. В ПАО «Ростелеком» заявили, что разбираются в причине технического сбоя. «На региональном уровне услуга записи в 1 класс работала без перебоев. Сбой произошел на портале Госуслуг на федеральном уровне. За время технического сбоя, в течение часа, пользователи не могли направить заявления в образовательные организации. После восстановления работы портала, в течение 5-10 минут была зафиксирована отправка более 2 тысяч заявлений. Сейчас услуга работает в штатном режиме. По техническому сбою мы проведем внутреннее расследование, разберемся, что действительно произошло», – прокомментировал представитель компании Игорь Рагулин.

Прием детей в первые классы продлится до 5 сентября. В этом году администрация Екатеринбурга, чтобы снизить количество конфликтов в борьбе за школьные места, сформировала 29 участков с объединением нескольких образовательных учреждений. Это дает родителям возможность выбора школы для своего ребенка в пределах микрорайона, даже если не хватило мест по постоянной прописке. При этом проблема фиктивных регистраций первоклашек остается, но в этом году прокуратура пригрозила нарушителям уголовной ответственностью.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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