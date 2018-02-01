В Екатеринбурге за ночь в школы записалось более 50% первоклассников

В Екатеринбурге за первые девять часов записи в первые классы принято более 10 тысяч заявлений от родителей. При этом портал госуслуг снова не справился с нагрузкой в первые часы работы, вызвав шквал недовольства горожан.

«На 9:40 1 февраля в системе АИС «Образование» было зарегистрировано 10 тысяч 680 заявлений от родителей или законных представителей будущих первоклассников», – сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Всего в этом году в школах города открыто 19,5 тысяч мест для первоклассников.

Прием заявлений стартовал на портале госуслуг сегодня в 00:00, но практически сразу сайт обвалился, не выдержав огромного наплыва пользователей. Технический сбой продолжался до часу ночи. При этом ранее представитель ПАО «Ростелеком» уверял, что прошлогодние ошибки были учтены, и сайт «отработает на все сто». Родители в соцсетях негодуют и называют постоянные технические сбои портала в ночь на 1 февраля издевательством.

Напомним, поданные заявления с портала госуслуг можно подтвердить в течение пяти рабочих дней оригиналами документов. Многие родители решили это сделать сегодня же утром, в результате у нескольких школ снова образовались очереди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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