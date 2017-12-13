Скандал с первоклассниками вынудил мэрию Екатеринбурга поменять правила приема в школы

Департамент образования Екатеринбурга позволит родителям первоклассников выбирать несколько школ по месту постоянной или временной прописки. Новые правила вступят в силу с 2018 года. Этот механизм вряд ли поможет победить злоупотребления с временными регистрациями детей, однако в мэрии рассчитывают на снижение конфликтов в родительской среде в споре за престижные школы. Прокуратура в свою очередь обещает усилить работу в поиске «резиновых квартир» и поддельных прописок.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, в 2018 году в первые классы поступят порядка 20 тысяч детей. Главное новшество очередного приема в школы – у родителей появится возможность выбора одной из нескольких школ микрорайона. Укрупнение участков произойдет в 29 территориях и коснется 69 образовательных учреждений. Например, в Верх-Исетском районе будут объединены школы №6, №29 и №12, на Ботанике целых пять – №32, №197, №200, гимназия №177 и лицей №180. Проект постановления будет принят в ближайшее время.

«Эти изменения помогут родителям первоклассников, которые не получили место в желанной школе по прописке, до 1 июля подать заявление в другую школу в территориальной доступности. Таким образом, основной контингент первоклассников будет распределен в первой волне приема. Конечно, вселенской справедливости мы не добьемся, потому что ситуации бывают разные. Но постепенно мы движемся к более правильному и технологичному распределению мест в первых классах», – сообщила Екатерина Сибирцева.

В остальном правила записи в первые классы не меняются. Прием заявлений стартует с 1 февраля, документы можно подавать в приемные школы, через городские и областные МФЦ и на сайте госуслуг. Представитель «Ростелекома» заявил, что компания подключит дополнительные серверы и «постарается» обеспечить работоспособность сайта, несмотря на «проблемки» в прошлом. И неуверенно обещал, что перебоев сайта в ночь на 1 февраля не повторится.

О скандальных итогах приема первоклассников в 2017 году, который сопровождался сотнями жалоб на фиктивные прописки и судебными процессами, рассказала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. В результате проверок было возбуждено 8 уголовных дел: 4 по факту использования подложных документов (один обвинительный приговор уже состоялся – родитель оштрафован на 15 тысяч рублей, а ребенок был отчислен из первого класса), и 4 по факту фиктивной регистрации в так называемых «резиновых квартирах». Например, в Чкаловском районе в одной квартире было прописано 8 детей, не связанных между собой родством. Сейчас эти дела находятся в производстве.

Кроме того, в работе прокуратуры есть еще 26 материалов процессуальных проверок. Но для детей, чьи родители использовали липовые регистрации, никаких последствий не будет. Как пояснила Светлана Кузнецова, в этом заключается ее позиция – отчисление ребенка из школы повлечет нарушение его прав и не добавит ситуации справедливости.

Чтобы скандал с первоклассниками не повторился в 2018 году, районные прокуратуры начнут проводить проверки по выявлению поддельных регистраций еще на этапе подачи заявлений родителей в школы. Кроме того, ведомства усилят работу по «резиновым квартирам». Подозрительные адреса, где прописано большое количество человек, будут проверяться в обязательном порядке. «Такие проверки являются самой кропотливой работой. Трудно доказать, что регистрация фиктивная. Но у нас есть наработанная практика. Если в 2016 году в Екатеринбурге было вскрыто 7 фактов фиктивной регистрации российских граждан, то в 2017 году – уже 34 выявленных случая», – добавила прокурор Екатеринбурга.

Скандал с первоклассниками

Тем не менее, все участники пресс-конференции признают, что окончательно решить проблему фиктивных прописок первоклассников сегодня невозможно. Никаких законодательных подвижек в этом вопросе за 2017 год так и не произошло.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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