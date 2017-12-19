Новый список «прикрепленных» к школам первоклассников в Екатеринбурге обнародуют к новому году

В администрации Екатеринбурга пообещали уточнить новый список школ, в которые будут зачисляться первоклассники по прописке в ближайшие дни. Соответствующее постановление будет размещено на сайте администрации города в последние дни этого года или в первых числах января.

Об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. Он напомнил, что новые правила записи касаются 29 районов города и 69 школ – большая часть родителей екатеринбургских первоклашек сможет выбирать по крайней мере между двумя школами. А на Ботанике – из пяти. И если записать ребенка в одну из школ по прописке 1 февраля не получится, то можно будет отдать ребенка в другую школу, не дожидаясь 1 июля. Начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева ранее говорила, что такая схема не избавит город от временных прописок первоклассников, но, возможно, число конфликтов между родителям снизится.

Матвеев также напомнил об уголовной ответственности за фиктивные прописки. «Было возбуждено 8 уголовных дел, еще 26 дел находится в работе, по одному делу уже состоялось решение, родителю приговор внесен – уплатить штраф в 15 тысяч рублей. Конечно, для тех, кто покупает прописку, это, может быть, и небольшие деньги. Но сам по себе факт привлечения к уголовной ответственности может навредить и человеку в его биографии, да и ребенку в будущем тоже. Мне кажется, такого рода факты как-то насторожат родителей, которые беспрепятственно и привычно покупают прописку перед 1 сентября на 3 месяца, чтобы попасть в определенную школу», – прокомментировал Матвеев.

Отметим, о том, что возбуждено восемь уголовных дел и только по одному вынесен приговор, РИА «Новый День» писало еще в августе. Очевидно, правоохранительные и надзорные органы за четыре месяца не очень продвинулись в поиске виновных и их наказании.

Екатеринбург, служба информации

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