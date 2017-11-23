«Дело первоклассников» в Екатеринбурге не завершено: один из родителей добился отмены решения райсуда

В Екатеринбурге продолжается судебная тяжба одного из родителей первоклассника, не попавшего в школу по месту проживания из-за сбоя сайта госуслуг. Алексей Усенко добился отмены решения Орджоникидзевского районного суда, который не нашел нарушений в зачислении детей в гимназию №99 на Эльмаше. Напомним, именно в этой школе в текущем учебном году оказалось 70% первоклассников с временной пропиской. Из-за этого почти двум десяткам детей, проживающих рядом с гимназией, не досталось мест.

Родители не зачисленных дошкольников пытались добиться справедливости, подав коллективный иск в районный суд, но получили отказ. После этого были одиночные иски о признании результатов записи в школу незаконными. Родители настаивали, что были нарушены их конституционные права. В ночь на 1 февраля многие из них пытались записать детей через электронную очередь на сайте госуслуг, который обслуживает компания «Ростелеком». Но после полуночи сайт завис, а спустя несколько часов выяснилось, что места в первых классах уже распределены, причем в пользу детей с временной пропиской. Однако суд не принял доводы родителей и снова отказал в удовлетворении исков. Попытки призвать к ответственности дирекцию гимназии и полицию тоже ни к чему не привели.

Алексей Усенко единственный из инициативной группы родителей с Эльмаша подал апелляцию в Свердловский областной суд и выиграл, о чем сообщил в соцсетях. Дело по его иску будет пересмотрено. Подробности отец первоклассника обещал рассказать сегодня на пресс-конференции.

Добавим, что в Екатеринбурге по итогам записи в первые классы в 2017 году на прокуратуру обрушилась лавина жалоб на липовые прописки дошкольников. После рассмотрения обращений было возбуждено 8 уголовных дел по подделке документов, в том числе в гимназии №99 один первоклассник был отчислен из-за фальшивой регистрации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

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