Первый суд по иску родителей не зачисленных первоклассников состоится в июне

Публикации за 24.05.17

В Екатеринбурге назначена дата первого судебного заседания по коллективному обращению горожан, которые не смогли записать своих детей в гимназию № 99 из-за «упавшего» сайта госуслуг и огромного количества первоклассников с временной регистрацией. Рассмотрение иска состоится 20 июня в Орджоникидзевском районном суде. Об этом NDNews.ru сообщил Алексей Усенко, один из членов инициативной группы родителей.

Напомним, школа № 99 на Уралмаше в этом году отличилась наплывом первоклашек с временной регистрацией – они заняли 51 место из выделенных 75-ти, и таким образом вытеснили большую часть детей, проживающих в 500 метрах от школы. Часть родителей пыталась записать детей через электронную очередь на сайте госуслуг, который обслуживается компанией «Ростелеком». Но из-за технических сбоев на сайте им не удалось это сделать вовремя. Родители считают, что тем самым были нарушены их конституционные права на запись ребенка в школу по месту жительства.

«Мы подали иск против школы, соответчиками выступают компания «Ростелеком» и департамент образования администрации города. Если районный суд откажет, думаю, апелляция к областной инстанции будет в нашу пользу – у нас сильный иск. Но мы надеемся, что все-таки районный суд встанет на нашу сторону», – пояснил Алексей Усенко.

Одновременно родители-активисты продолжают борьбу против фиктивных прописок первоклассников. Они считают, что городская прокуратура искусственно затягивает проверку, хотя выявленные факты нарушений уже есть. «Мы были на приеме у начальника отдела прокуратуры Свердловской области Риммы Бобиной с этим вопросом, и она крайне возмущена работой городского ведомства. Сообщила, что берет это дело под личный контроль», – рассказал Усенко.

После этого родители получили ответ от городской прокуратуры, в котором говорилось, что отдел полиции № 14 дважды отказывал в возбуждении уголовного дела по материалам проверки прокуратуры. В итоге несколько активистов написали обращение на имя начальника ОП с просьбой разъяснить, на каком основании идет отказ.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области NDNews.ru подтвердили, что проверка по жалобам на фиктивную регистрацию детей ведется, предварительные результаты уже есть. При этом в ведомство до сих пор поступают новые обращения по поводу прописок.

Напомним, родители не зачисленных первоклассников добиваются отмены приказа городского департамента образования и проведения повторной записи детей в первые классы. В России подобный прецедент уже был: в Хабаровске были отчислены 24 первоклассника из-за махинаций с пропиской.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.17

Чиновники мэрии Екатеринбурга отчитались о доходах: самый богатый разбогател еще на 20 миллионов. / «Кирилл, не бойся, все будет хорошо», – уральские театралы вступились за Кирилла Серебренникова, назвав дело «заказным». / В заксо решили переписать устав, чтобы избавить губернатора от вопросов о бюджете. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»