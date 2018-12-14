В Екатеринбурге стартует запись детей в первый класс

В Екатеринбурге сегодня в полночь стартует запись детей в первые классы. Первые полтора месяца опция будет доступна только для льготников – силовиков, прокуроров, судей, военнослужащих.

С этого года в Екатеринбурге изменена система записи первоклашек. Первый этап записи начинается с 15 декабря и продлится до 23 января, но работает он только для льготных категорий граждан. Второй этап, доступный для всех остальных, подающих заявление по прописке, начнется, как и раньше, с 1 февраля. Кроме того, в этом году впервые можно будет подать заявление не только через портал госуслуг, а и через личный кабинет гражданина на официальном портале администрации Екатеринбурга.

Как сообщили сегодня в пресс-службе «Ростелекома», к этому году специалисты, отвечающие за стабильность работы госуслуг, постарались повысить работоспособность портала. Сайт будет выдавать предупреждения, если перегружен. А кроме того, форма записи упрощена – если сведения о детях у родителя есть в личном кабинете, они будут автоматически подгружаться.

Ежегодно в Екатеринбурге родители сталкиваются с трудностями при записи детей в первые классы. Сайт госуслуг первые часы работы после полуночи не выдерживает нагрузки, а родители стараются выбрать школы получше и идут даже на оформление поддельных прописок. С начала этого года из-за фиктивных прописок было возбуждено 9 уголовных дел. Впрочем, все эти проблемы, вероятно, коснутся тех, кто будет записывать детей в ночь на 1 февраля. Силовики, судьи и прокуроры, которым дали право записать детей досрочно, вероятно, не столкнутся со сбоями из-за ажиотажа.

Екатеринбург, служба информации

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