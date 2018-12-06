В Екатеринбурге на полтора месяца сдвинули начало приема документов в первый класс

С этого года в Екатеринбурге сдвинулся срок начала приема документов от родителей будущих первоклассников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский. Согласно документу, родители-льготники смогут подавать документы в школы по месту регистрации уже с 15 декабря и по 23 января. Напомним, по федеральному законодательству на первоочередное устройство в школы имеют право дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников органов федеральной противопожарной службы, прокуроров, судей, сотрудников полиции, военнослужащих и так далее. С 1 февраля по 30 июня документы в школы смогут подавать все родители, проживающие на прикрепленной территории. С 1 июля по 5 сентября в школах в случае наличия свободных мест будут принимать документы и от детей из других районов.

Кроме того, в этом году впервые можно будет подать заявление не только через портал госуслуг, а и через личный кабинет гражданина на официальном портале администрации Екатеринбурга.

С сегодняшнего дня в городском управлении образования и районо работают горячие линии для родителей первоклассников.

Напомним, ежегодно в начале февраля в Екатеринбурге происходит ажиотаж при записи первоклассников в наиболее престижные школы. У родителей при этом возникают проблемы не только технического, но и юридического характера. В частности, первая информация о возбуждении уголовных дел в отношении родителей, идущих на подлог ради устройства детей в престижную школу, появилась в этом году уже в феврале. Всего в 2018 году в судах Екатеринбурга были рассмотрены четыре уголовных дела в отношении родителей, которые представили заведомо поддельные документы о месте регистрации своих детей. К уголовной ответственности были привлечены три родителя, им назначены судебные штрафы до 30 тыс. рублей, одно дело прекращено в связи с деятельным раскаянием, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации

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