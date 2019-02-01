После ночи штурма сайта госуслуг родители атакуют МФЦ (ФОТО)

Запись детей в первые классы в Екатеринбурге снова не прошла спокойно для их родителей. Ночью они пытались пробиться на по традиции «упавший» сайт госуслуг. Сегодня с утра родители выстроились в очереди в МФЦ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые родители начали дежурство под дверями МФЦ еще с ночи. В этом году электронные заявки нужно подтверждать только в офисах МФЦ или в Центре муниципальных услуг, школы их не принимают. Причем в МФЦ предупреждали, что заранее талоны брать не надо, все будет проходить в порядке живой очереди. К открытию центров там уже скопились толпы.

«МФЦ на 8 Марта, 13, внутри заполнен, но на улице очереди нет. Люди сидят спокойно, ждут своей очереди – и мамы, и папы, и, судя по всему, дедушки и бабушками. Все культурно, никакой ругани. Хотя видно, что люди уставшие», – рассказала посетительница МФЦ.

В другом центральном офисе, к удивлению родителей, никого не ждут. «Пришел на Вайнера, 15а. Там закрыто, висит табличка», – поделился родственник будущего первоклассника.

Сайт госуслуг нагрузки ночью не выдержал, выдавал ошибку еще до полуночи.

Родители сообщают, что у кого-то получилось записать ребенка в первые 10 минут после полуночи, другие смогли сделать это только через полчаса. Традиционно многие записывали одного ребенка через несколько устройств, призвав на помощь членов семьи и друзей – это, конечно, в разы увеличивает нагрузку на сайт. По сообщениям тех, кто все-таки смог «пробиться» на запись в первые минуты, ждать подтверждения записи, которое приходит на почту, приходилось еще по часу. Заявление, кроме того, можно было подать через сайт администрации города – он также работал с перебоями.

По данным «Ростелекома», за первый час записи было обработано 18 500 заявлений, в среднем за это время одномоментно подавали заявление 500 пользователей одновременно. Наибольшее количество пользователей пришлось на первые 20 минут. Добавим, ранее руководитель екатеринбургского филиала «Ростелекома «Сергей Федоров говорил, что ресурсы оборудования были увеличены, одновременно может обрабатываться до 20 тысяч заявлений.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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